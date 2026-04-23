Λιακούλη: “Πακέτο πανικού τα μέτρα της Κυβέρνησης, μπροστά στις αποκαλύψεις του ΟΠΕΚΕΠΕ”

“Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για μέτρα στήριξης την ίδια μέρα που ψηφίζεται άρση ασυλίας των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι σίγουρα ένα “πακέτο πανικού” για τη διαχείριση της κοινής γνώμης” τόνισε καλεσμένη στην εκπομπή «Update» της ERTNEWS, με την δημοσιογράφο Σ. Χριστοφιλέα, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για μέτρα στήριξης των πολιτών, την ώρα που η χώρα κατακλύζεται από τα σκάνδαλα που βαραίνουν τη Νέα Δημοκρατία.

Η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε δεινή θέση εξαιτίας των αποκαλύψεων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οπότε και έσπευσε σε ανακοινώσεις μέτρων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι “τα όποια μέτρα ανακούφισης των πολιτών και δη των πιο ευάλωτων είναι πάντοτε καλοδεχούμενα, απουσιάζει όμως ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη νευραλγικών παραγωγικών τομέων, όπως ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός τομέας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχει σχέδιο συνοχής με οπτική έστω στην πενταετία για την πραγματική ανασυγκρότηση της περιφέρειας, κάτι που “ακουμπά” ιδίως τη Λάρισα και τη Θεσσαλία που παραμένει καθημαγμένη μετά τις φυσικές καταστροφές, την επιδημία της ευλογιάς, την κατάρρευση του πρωτογενή τομέα. Ακόμα και η πλατφόρμα που είχε ανακοινώσει η Κυβέρνηση για την επιδότηση στα λιπάσματα από 15 Μαρτίου, δεν έχει καν ανοίξει. Γι’αυτό και οι αβελτηρίες και οι εμβαλωματικές πολιτικές που παρουσιάζει η Κυβέρνηση δεν είναι αυτό που θα δώσει τη λύση”.

Η Ε. Λιακούλη επέκρινε την άρνηση της Κυβέρνησης να υιοθετήσει πολιτικές πραγματικής και αποτελεσματικής στήριξης των πολιτών που το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη προτείνει, σημειώνοντας ότι “έχουμε προσκομίσει στη Βουλή εκθέσεις που αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που προτείνουμε έχουν οφέλη για τον καταναλωτή, αλλά η Κυβέρνηση δεν το αποδέχεται. Έτσι όμως δεν μπορεί να διαμορφωθεί και μια πετυχημένη εθνική στρατηγική, που θα συνιστά μια πετυχημένη σύνθεση πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση μεγάλων ζητημάτων όπως η ακρίβεια, το στεγαστικό κλπ.

Όταν δεν ενισχύονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όταν δεν λαμβάνονται μέτρα για το δημογραφικό, όταν το στεγαστικό δεν αντιμετωπίζεται με τους όρους του σήμερα αλλά με πολιτικές παρελθόντων ετών, δεν υπάρχει πραγματικό αποτύπωμα για τον πολίτη. Με κοντόφθαλμες πολιτικές και παροχές ενόψει εκλογών δεν λύνονται τα προβλήματα. Γι’αυτό και το ΠΑΣΟΚ έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις στη Βουλή, ζητάμε και την επιβολή ειδικής εισφοράς στις τράπεζες που μάλιστα εμφανίζουν θεαματική αύξηση εσόδων, δηλαδή στους ισχυρούς για να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και αναμένουμε από την Κυβέρνηση να τοποθετηθεί”.

Ερωτηθείσα στη συνέχεια για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού και τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, η Βουλευτής τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σταθερά θετικό πρόσημο με ανοδική πορεία και στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται η θέληση των πολιτών για εκλογές και αλλαγή. “Το ΠΑΣΟΚ έχει ηγεμονική θέση στο χώρο της Κεντροαριστεράς και έχουμε μια θετική αγωνία η παράταξη να κινηθεί σε όλα τα επίπεδα και να δημιουργήσει το μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία. Η Κυβέρνηση έχει αντιληφθεί και η ίδια πλέον ότι πρέπει να αποχωρήσει και να δώσει τη σκυτάλη σε ένα νέο κυβερνητικό σχήμα με φρεσκάδα, νέες ιδέες, μια Κυβέρνηση που θα εξασφαλίζει ζωή με αξιοπρέπεια στους πολίτες”.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε και στην τραγωδία που εξελίχθηκε στην Κρήτη, με τον εντοπισμό νεκρής της αγνοούμενης Ελευθερίας, σημειώνοντας ότι η συζήτηση για την θεσμοθέτηση της γυναικοκτονίας ως ιδιώνυμου αδικήματος παραμένει επίκαιρη. Τόνισε δε ότι “η θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα θεσμοθετηθεί η γυναικοκτονία καθώς δεν διαφέρει από την ανθρωποκτονία άλλων ευάλωτων προσώπων, λησμονεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έμφυλης βίας, που η ελληνική Πολιτεία ακόμα δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά”.