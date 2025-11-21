Λιακούλη σε Κέλλα: “Σας διαψεύδει ρητά η Ευρώπη για το εμβόλιο και την φέτα!”

Αποκαλυπτική ήταν σήμερα η συζήτηση στη Βουλή μεταξύ Ευαγγελίας Λιακούλη και Χριστού και έλα, μετά από επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ για την ευλογιά και την διαχείριση της νόσου του, με την κυβέρνηση να επιμένει κατά του εμβολιασμού όταν ο αρμόδιος επίτροπος της ευρωπαϊκής ένωσης, δηλώνει ότι ΜΟΝΟ προσωρινά είναι τα μέτρα ​διακίνησης για τα γαλακτοκομικά, μετά τον εμβολιασμό!

Συγκεκριμένα, την πλήρη έλλειψη κυβερνητικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και την αντίφαση μεταξύ της τακτικής της Κυβέρνησης και των απαντήσεων των Ευρωπαίων αξιωματούχων αναφορικά με τις συνέπειες του εμβολιασμού κατά της ευλογιάς στα γαλακτοκομικά προϊόντα, επιβεβαίωσε απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση της Ευαγγελίας Λιακούλη, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κέλλας.

​Η Βουλευτής Λάρισας υπογράμμισε ότι η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς στη χώρα μας έχει οδηγήσει σε αφανισμό της ελληνικής κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων, έχοντας αναδειχθεί πλέον σε θέμα εθνικής τάξης. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά “417.000 ζώα έχουν θανατωθεί με το πρωτόκολλο του stamping out και η Κυβέρνηση αρνείται έως σήμερα να λάβει ουσιαστικά μέτρα για να ανακόψει την καταστροφή που συντελείται στην κτηνοτροφία. “Αλαλούμ” είδαμε να επικρατεί και στη συζήτηση για το εμβόλιο κατά της ευλογιάς, όπου από την επίσημη θέση της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει εμβόλιο, περάσαμε στην παραδοχή της Κυβέρνησης ότι υπάρχουν 500.000 δόσεις εμβολίων διαθέσιμων από την σχετική ευρωπαϊκή τράπεζα τα οποία το Υπουργείο δεν αναζήτησε ποτέ. Κι αυτά ώσπου άρχισαν οι αποκαλύψεις για τις επιπτώσεις που το Υπουργείο επικαλείτο ότι θα είχε ο τυχόν εμβολιασμός στα γαλακτοκομικά προϊόντα και στη φέτα. Ήρθε λοιπόν, ο αρμόδιος σε επίπεδο Ευρώπης για τα τρόφιμα και τη διαχείριση των τροφίμων σε σχέση με τις ζωονόσους Δρ. Gordejo να σας διαψεύσει λέγοντας ότι δεν υπάρχει περιορισμός στην αγορά και διάθεση γαλακτομικών προϊόντων που να σχετίζεται με τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς, ενώ αντίστοιχη ήταν και η πρόσφατη απάντηση του Επιτρόπου κ. Βάρχελι σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Αρναούτογλου, ο οποίος ανέφερε ότι τυχόν περιορισμοί θα είναι προσωρινοί”.

Απαντώντας στη Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κέλλας αποδέχθηκε την ορθότητα των λεγομένων των Ευρωπαίων αξιωματούχων και ότι πράγματι δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί, αναφορικά όμως με την έλλειψη αποτελεσματικής αντίδρασης της Κυβέρνησης απέναντι στην εξάπλωση της ζωονόσου, δεν έδωσε καμία πειστική απάντηση, παρά αρκέστηκε να αναφέρει ότι η θανάτωση των ζώων γίνεται λόγω πρωτοκόλλου. Ακόμα δε και για τις θανατώσεις ζώων σπάνιων φυλών λόγω της ευλογιάς, ο κ. Κέλλας τις χαρακτήρισε αναγκαία συνέπεια λόγω κρίσης, παρότι παραδέχθηκε ότι τα ζώα αυτά θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από τη θανάτωση αν εφαρμόζονταν συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας – κάτι που δε συνέβη.

Η Ευαγγελία Λιακούλη στη δευτερολογία της, απαντώντας στον κ. Κέλλα και επικρίνοντας τη λογική της Κυβέρνησης να “οχυρώνεται” απλά πίσω από τα πρωτόκολλα, μη λαμβάνοντας κανένα άλλο μέτρο για τη στήριξη των κτηνοτρόφων που καταστρέφονται, σημείωσε ότι η Κυβέρνηση έχει χάσει οριστικά το παιχνίδι” απέναντι στην ευλογιά και υπογράμμισε ότι :

“Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απουσιάζει ηχηρά από τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίστηκε ο κ. Χατζηδάκης να εκπροσωπεί τη χώρα αντί για τον αρμόδιο Υπουργό. Ο ιός καλπάζει και σε λίγο δεν θα έχουμε καν ζώα για να παράξουν το γάλα και να φτιάξουμε τη φέτα. Ο αρμόδιος Επίτροπος ήταν σαφής και επιβεβαιώνει τα ερωτήματα που έθεσα εξαρχής στο Υπουργείο. Και το συμπέρασμα από τις τοποθετήσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων είναι ότι η χώρα θα μπορούσε να κάνει επιλεκτικό εμβολιασμό για να σταματήσει τη λαίλαπα, παρά να παρακολουθεί απλά την καταστροφή. Το να επιμένετε απλά στην άρνηση του εμβολιασμού χωρίς καμία άλλη ενέργεια, δεν είναι δείγμα σοβαρής κυβέρνησης. Οι κτηνοτρόφοι έχουν απομείνει μόνοι, χωρίς κοπάδια, χωρίς εισόδημα, χωρίς προοπτική και τα ψίχουλα των αποζημιώσεων δεν αρκούν για να ξαναχτίσουν τις μονάδες τους.

Η Κυβέρνηση όφειλε να έχει προχωρήσει σε πραγματική διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους όρους της μετακίνησης των γαλακτοκομικών προϊόντων, ενδοενωσιακά, κάτι που δεν έκανε όπως επιβεβαίωσε αρμοδίως ο Επίτροπος κ. Hansen εκθέτοντας την Κυβέρνηση, λέγοντας ότι τούτη δεν εμφανίστηκε ποτέ για διαπραγμάτευση στην Ευρώπη για το θέμα της ευλογιάς. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηνοτρόφων καταγγέλλει την Κυβέρνηση ότι δεν προχωρά στο εμβόλιο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς λόγω των παρανομιών των τοπικών “Γκρούεζων” της Νέας Δημοκρατίας φτάσαμε να εμφανίζονται 18 εκ. ζώα στα χαρτιά, ενώ στην πραγματικότητα είναι μόνο 7 εκ. και ο εμβολιασμός θα οδηγούσε στο να καταμετρηθούν και να αποδειχθεί το σκάνδαλο”.

“Δεν έχει καταστρώσει η Κυβέρνηση κανένα σχέδιο για να ανακόψουμε τη νόσο και αρκείται απλά στις θανατώσεις. Σε λίγο όμως δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο για να θανατωθεί…” τόνισε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της.

(*) φωτογραφία eurokinissi