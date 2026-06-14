Λιακούλη: «Σε κίνδυνο η αλιεία σε Λάρισα και Πιερία λόγω επιβλαβούς φυτοπλαγκτού»

Η άμεση απειλή για την αλιεία που συνιστούν οι αυξημένες συγκεντρώσεις πλαγκτού στις ακτές της Λάρισας και της Πιερίας, όπως αποκαλύπτει δημοσιογραφική έρευνα του ιστοτόπου Paidis.com, κινητοποιούν την Τομεάρχη Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτή Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία ανέλαβε πρωτοβουλίες και προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 5975/9-6-2026 κοινοβουλευτικής μου παρέμβασης – Ερώτησης προς τον αρμόδιο Υπουργό, με αντικείμενο τη στήριξη των επαγγελματιών αλιέων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της εμφάνισης επιβλαβούς φυτοπλαγκτού στον Θερμαϊκό Κόλπο και στο Βόρειο Αιγαίο, αναδεικνύεται εκ νέου η επιτακτική ανάγκη λήψης άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου στις παράκτιες περιοχές της Λάρισας και της Πιερίας.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις πλαγκτού σε πολλές παραλιακές περιοχές, με ορατές καφέ και πρασινωπές μάζες στην επιφάνεια της θάλασσας. Πρόκειται για φαινόμενο που συνδέεται με τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες της περιόδου, ωστόσο οι επιπτώσεις του για τον κλάδο της αλιείας είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Οι επαγγελματίες αλιείς αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην άσκηση της δραστηριότητάς τους, καθώς τα δίχτυα τους επιβαρύνονται από μεγάλες ποσότητες οργανικής ύλης, γεγονός που αυξάνει το κόστος και τον χρόνο εργασίας. Παράλληλα, η μετατόπιση των ιχθυαποθεμάτων σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τις ακτές οδηγεί σε αισθητή μείωση των αλιευμάτων και, κατ’ επέκταση, του εισοδήματός τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παρατεταμένη διάρκεια του φαινομένου, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνονται ενδείξεις άμεσης υποχώρησής του, ενώ οι μαρτυρίες των αλιέων αποτυπώνουν με σαφήνεια τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους δραστηριότητα.

Η Πολιτεία οφείλει να παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη του φαινομένου, να διασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και να εξετάζει τη λήψη μέτρων στήριξης για τους επαγγελματίες αλιείς που υφίστανται σοβαρή οικονομική ζημία.

Διεκδικούμε άμεση παρέμβαση για το θέμα από τα συναρμόδια υπουργεία και ζητάμε ειδικά κλιμάκια επιστημόνων να επισκεφθούν την περιοχή μας, προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα , ενώ με σχετική παρέμβασή μου στο Κοινοβούλιο θα ενημερώσω εκ νέου όλους τους αρμόδιους για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν

Στηρίζουμε τους ανθρώπους της αλιείας της Λάρισας, της Πιερίας και των παράκτιων περιοχών που πλήττονται και θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε το ζήτημα με κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις, με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ουσιαστικών λύσεων για τη βιωσιμότητα ενός ολοένα και περισσότερο δοκιμαζόμενου κλάδου και τη διασφάλιση του εισοδήματος των αλιέων».