Λιακούλη σε Σερέτη: “Έχουμε τον ίδιο στόχο, την ταχύτατη επαναλειτουργία της Μονάδας Εξωσωματικής”

Με νέα παρέμβαση επανήλθε, μετά την απάντηση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ κ. Φ. Σερέτη σχετικά με τους λόγους μη λειτουργίας της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Πανεπιστημιακού, η Βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία επισημαίνει τα εξής:

«Με τον ανάλογο και προσήκοντα σεβασμό στον διοικητή της ΔΥΠΕ κ Σερέτη, οφείλω μια απάντηση στη δημόσια τοποθέτησή του προς εμένα, που σχετικά με τους «τέσσερις λόγους» για τους οποίους εδώ και 6 χρόνια δεν λειτουργεί η Μονάδα Εξωσωματικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο κ Σερέτης, αιτιολογώντας την αναστολή λειτουργίας της Μονάδας Εξωσωματικής του Πανεπιστημιακού, επικαλέστηκε καταρχήν την επιδημία COVID-19 μέχρι το 2021 και για την επόμενη πενταετία την κατάληψη του χώρου από την Παιδιατρική λόγω ανακατασκευής της πτέρυγας που θα στεγάζεται στο μέλλον, ενώ διαβεβαιώνει ότι απομένουν λίγες μόνο τεχνικές λεπτομέρειες που θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλη Μαΐου.

Τα ίδια ακριβώς απάντησε πριν λίγες ημέρες στην ερώτησή μου που κατέθεσα τον Φεβρουάριο και ο κ. Υπουργός Υγείας.

Χαίρομαι πραγματικά, για την κινητοποίηση που δημιούργησαν οι ενέργειες τόσο οι δικές μου, όσο και του Περιφερειάρχη κ. Δ Κουρέτα όσο και της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Κομήτσα, των γιατρών, των φορέων και πολιτών, αλλά και των μέσων ενημέρωσης της περιοχής μας.

Η επισήμανση για τα χρόνια που πέρασαν χωρίς αποτελεσματικές ενέργειες, σχετίζεται με το γεγονός ότι κάθε φορά που θέταμε το θέμα και παλεύαμε για την ανάδειξή του, κανείς αρμόδιος δεν απαντούσε υπεύθυνα . Κυρίως όμως, το ‘παράπονο’ αυτό, εκφράζεται εκ μέρους όλων των ζευγαριών, γνωστών μου και αγνώστων, που αναγκάστηκαν είτε να «ξεπουληθούν» για να κάνουν προσπάθειες εξωσωματικής, είτε να μην μπορέσουν να βρουν τα χρήματα για να προβούν στη διαδικασία αυτή. Άρα, μια ολόκληρη εξαετία εκατοντάδες άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, εξαιτίας της μη λειτουργίας της δημόσιας μονάδας και δικαίως διεκδικούν απαντήσεις για την έλλειψη πρόνοιας, για χρονίζοντα τεχνικά θέματα κλπ και επίσης, για το γεγονός ότι οριστικά κάποιοι έχασαν τη δυνατότητα να γίνουν γονείς, σ’ αυτή, την κρίσιμη γι’ αυτούς, εξαετία. Κι αυτό το γεγονός, ίσως δίνει στο παρελθόν, μια βαρύνουσα σημασία.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε κάθε λόγο, τώρα να σπεύσουμε!

Η τήρηση του χρονοδιάγραμματος που ανακοινώνει ο Διοικητής της ΥΠΕ, έτσι ώστε σε λίγες εβδομάδες, όλοι μαζί, να κηρύξουμε την επανέναρξη της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Πανεπιστημιακού, είναι όρος απαράβατος και οριστικός.

Στο μεταξύ, επειδή διακρίνω ευαισθησία για το θέμα, προτείνω στον κ. Σερέτη, από κοινού με τη Διοίκηση του Πανεπιστημιακού- και μέχρι να επαναλειτουργήσει η Μονάδα, να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό πρόσβασης και ενημέρωσης των ζευγαριών που βρίσκονται στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να διευκολυνθούν είτε άμεσα με παραπομπή σε άλλες δημόσιες μονάδες, είτε να ενημερωθούν και προγραμματίσουν τη διαδικασία με το άνοιγμα της δικής μας μονάδας, έτσι ώστε να μη χαθούν άλλες προσπάθειες, ευκαιρίες, όνειρα και κυρίως – νέες ανθρώπινες ζωές».