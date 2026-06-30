Λιακούλη: “Σταθερότητα” στην… ακρίβεια υπόσχεται η κυβέρνηση – Ακραία κοροϊδία!

Παρέμβαση για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, πραγματοποίησε η Βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία Λιακούλη, αναδεικνύοντας σοβαρές πτυχές του θέματος και βάζοντας επί τάπητος τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και την αγορά.

Συγκεκριμένα στην παρέμβασή της η κ. Λιακούλη επισημαίνει τα εξής:

«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συμπληρώνοντας επτά χρόνια διακυβέρνησης, επιβεβαιώνει με τον πιο πανηγυρικό τρόπο, την πλήρη αποτυχία της στο μέτωπο της ακρίβειας. Η νέα επικοινωνιακή παράσταση που στήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου αποτελεί μνημείο εμπαιγμού για τους Έλληνες καταναλωτές. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, παρακολουθούμε μια απροκάλυπτη κοροϊδία, όπου οι δεσμευτικοί έλεγχοι αντικαθίστανται από αναποτελεσματικές «συμφωνίες κυρίων», την ίδια ώρα που οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί έχουν κυριολεκτικά διαλυθεί.

Η κυβερνητική πολιτική όχι μόνο άφησε την ακρίβεια να μετατραπεί σε καθεστώς, αλλά επέτρεψε στα ολιγοπώλια να κερδοσκοπούν ανεξέλεγκτα σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, τα τρόφιμα και η ακτοπλοΐα. Το δήθεν επιχείρημα περί «σταθεροποίησης» των τιμών συνιστά πρόκληση: η σταθεροποίηση πάνω στα ήδη πανάκριβα ράφια σημαίνει απλώς τη μόνιμη αφαίμαξη των νοικοκυριών. Παράλληλα, το κράτος λειτουργεί ως ο μεγαλύτερος αισχροκερδής, διατηρώντας τον ΦΠΑ σε δυσθεώρητα ύψη και εισπράττοντας υπερέσοδα στην πλάτη των πολιτών που βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να κατακρημνίζεται.

Απέναντι σε αυτή την οργανωμένη αδιαφορία και την επικοινωνιακή διαχείριση της φτώχειας, το ΠΑΣΟΚ αντιπαραθέτει ένα συγκεκριμένο, ρεαλιστικό και θεσμικό σχέδιο. Η ακρίβεια δεν πρόκειται να υποχωρήσει με παρακάλια και ευχολόγια προς την αγορά, αλλά με ριζικές τομές.

Οι 5 άξονες και οι θεσμικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πάταξη της ακρίβειας:

· Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά: Άμεση ελάφρυνση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά και τερματισμός της έμμεσης κρατικής αισχροκέρδειας.

· Ενεργοποίηση ισχυρών ελεγκτικών μηχανισμών: Καθιέρωση διαρκών, αυστηρών και ανεξάρτητων ελέγχων σε όλα τα στάδια της αγοράς.

· Απόλυτη διαφάνεια στην αλυσίδα τιμολόγησης: Πλήρης έλεγχος από το χωράφι και το εργοστάσιο μέχρι το ράφι, ώστε να εντοπίζεται επακριβώς πού παράγεται η αισχροκέρδεια.

· Επιβολή πραγματικών προστίμων: Καμία ανοχή σε όσους εκμεταλλεύονται την κρίση για να διογκώσουν παράνομα τα κέρδη τους.

· Μέτωπο και ουσιαστική σύγκρουση με τα ολιγοπώλια: Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να σπάσουν τα καρτέλ που ελέγχουν την αγορά.

Ως Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθαρίζω ότι η προστασία του πολίτη απέναντι στην ασυδοσία των αγορών, είναι ζήτημα δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η κοινωνία δεν αντέχει άλλη κοροϊδία.

Είναι η ώρα των πράξεων και των μεγάλων θεσμικών αλλαγών.

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί .»