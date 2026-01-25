Λιακούλη: “Στενάζουν οι επιχειρήσεις μας, διεκδικούν λύσεις”

Στην εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας παρευρέθηκε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, απευθύνοντας χαιρετισμό με έντονο πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα.

Η κ. Λιακούλη ευχήθηκε καλή και ευλογημένη χρονιά, τονίζοντας ότι «σε μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας, αυτό που απαιτείται είναι δύναμη στην ψυχή και καθαρός προσανατολισμός», υπογραμμίζοντας πως οι δύσκολοι καιροί δεν επιτρέπουν ούτε εφησυχασμό ούτε ωραιοποιήσεις της πραγματικότητας.

Όπως ανέφερε, η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα η τοπική αγορά της Λάρισας δοκιμάζονται σκληρά από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ενέργειας, τα υψηλά ενοίκια και τις φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, την ώρα που η αγοραστική δύναμη των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά. «Οι μικρομεσαίοι έμποροι βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον, όπου τα έξοδα αυξάνονται και τα έσοδα μειώνονται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η βουλευτής επισήμανε ότι η Θεσσαλία και ο νομός Λάρισας έχουν πληγεί κατ’ επανάληψη από κρίσεις και καταστροφές, χωρίς να έχουν υπάρξει τα αναγκαία, στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και της πραγματικής οικονομίας. Τόνισε την ανάγκη πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, ουσιαστικής ρύθμισης χρεών και ενεργειακής επάρκειας, ώστε η αγορά να μπορέσει να σταθεί όρθια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον κοινωνικό και εξωστρεφή ρόλο του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας, συγχαίροντας τη Διοίκηση και τα μέλη του για τις δράσεις εθελοντισμού, κοινωνικής ευαισθησίας και στήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Κλείνοντας, η Ευαγγελία Λιακούλη τόνισε ότι θα συνεχίσει να είναι αρωγός και σταθερά δίπλα στον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας, στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα των εμπόρων, ενώ ευχήθηκε η νέα χρονιά να είναι μια χρονιά κερδοφόρα, με προοπτική και ανάσα για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις του τόπου.