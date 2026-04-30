Λιακούλη στη Βουλή: “Αποψιλώνετε τη Δ.ΥΠ.Α. από έμπειρους συμβούλους”

Την έντονη διαμαρτυρία του Συλλόγου Συμβασιούχων Εργασιακών Συμβούλων ΔΥΠΑ αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις για το μέλλον των συμβάσεων τους, φέρνει στη Βουλή των Ελλήνων με κοινοβουλευτική παρέμβαση της – Αναφορά, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, απευθυνόμενη προς την αρμόδιο Υπουργό, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, η «λύση» που προωθήθηκε μέσω του Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους Α.Ε.Ι., ηλικίας 25-54 ετών στη Δ.ΥΠ.Α., το οποίο εγκρίθηκε εκτάκτως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας στις 21 Απριλίου 2026, όχι μόνο δε διασφαλίζει τη συνέχεια ενός κρίσιμου θεσμού, αλλά οδηγεί στην πλήρη αποδόμησή του.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων: Υποβαθμίζει την εξειδικευμένη εμπειρία των Εργασιακών Συμβούλων, εξισώνοντάς την με άσχετη προϋπηρεσία και περιορίζοντάς την στο ένα έτος, απαξιώνει το πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισής τους, μοριοδοτώντας αδιακρίτως οποιαδήποτε κατάρτιση, εισάγει ηλικιακές διακρίσεις, αποκλείοντας εργαζόμενους άνω των 54 ετών, παρά τη μακροχρόνια συνεισφορά τους και πριμοδοτεί με περισσότερα από 60 μόρια τη συνέντευξη, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα αξιοκρατίας.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι, οι επανειλημμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις αναφορικά με τη δρομολόγηση των σχετικών ενεργειών για τη διατήρηση τους εν τέλει δεν έγιναν πράξη.

Περαιτέρω, όπως τονίζεται στην εν λόγω επιστολή, η εφαρμογή του προγράμματος επιφέρει ως αποτέλεσμα:Την απώλεια εργασίας για 727 και πλέον έμπειρους Εργασιακούς Συμβούλους που είχαν ενταχθεί στο ανθρώπινο δυναμικό της ΔΥΠΑ μέσω ΑΣΕΠ, την αποψίλωση σημαντικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α και την υποβάθμιση της υποστήριξης ανέργων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ο Σύλλογος ζητά την άμεση τροποποίηση του προγράμματος και ειδικότερα: Την άρση των ηλικιακών περιορισμών, την ουσιαστική αναγνώριση της εξειδικευμένης εμπειρίας, την ειδική μοριοδότηση του πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης και την κατάργηση της συνέντευξης ως κυρίαρχου κριτηρίου επιλογής

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κάλεσε την αρμόδια Υπουργό να ανταποκριθεί στα αιτήματα του εν λόγω Συλλόγου και εν συνεχεία να την ενημερώσει σχετικά για το χρονοδιάγραμμα των από πλευράς της σχετικών ενεργειών.