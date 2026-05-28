Λιακούλη στη Βουλή: “Αόρατοι” οι πολιτικοί υπάλληλοι ΥΠΕΘΑ Θεσσαλίας

Αναφορά στον Υπουργό κατέθεσε μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, με εκπροσώπους του Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠΕΘΑ Θεσσαλίας, οι οποίοι της εξέθεσαν την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία τους για την έλλειψη πρόβλεψης οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού στον νέο Πίνακα Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ) της νεοσύστατης μονάδας της VI ΤΑΞΥΠ στη Λάρισα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου επεσήμαναν ότι, παρά τις σαφείς προφορικές διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί σε προηγούμενο στάδιο από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, ο νέος Πίνακας Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ) της μονάδας δεν περιλαμβάνει ούτε μία οργανική θέση πολιτικού προσωπικού, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό και δικαιολογημένη δυσαρέσκεια στους εργαζόμενους.

Επισημάνθηκε ακόμη ότι το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καλύπτει διαχρονικά κρίσιμες ανάγκες των υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, παρά τις δύσκολες συνθήκες, τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και την εντεινόμενη εργασιακή πίεση, εξακολουθώντας όμως να συνεχίζει να αντιμετωπίζεται ως «προσωπικό δεύτερης κατηγορίας.

Επιπλέον, υπέβαλαν τα αιτήματα τους, μεταξύ των οποίων είναι: Η άμεση τροποποίηση του νέου ΠΟΥ της μονάδας, η πρόβλεψη επαρκών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού, η ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς των πολιτικών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ και ο τερματισμός της διαρκούς υποβάθμισης και του αποκλεισμού τους από τη στελέχωση νέων δομών.

Σε δήλωσή της, μετά τη συνάντηση, η Ευ. Λιακούλη επεσήμανε:

«Αδιαμφισβήτητα, ο ρόλος του πολιτικού προσωπικού στην εύρυθμη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι εργαζόμενοι αυτοί συμβάλλουν καθημερινά και ουσιαστικά στην αποτελεσματική λειτουργία των στρατιωτικών υπηρεσιών και δεν είναι δυνατόν να αποκλείονται συστηματικά από τον σχεδιασμό και τη στελέχωση νέων δομών. Η αναγνώριση της προσφοράς τους και η ισότιμη αντιμετώπισή τους από την Πολιτεία αποτελούν βασική προϋπόθεση τόσο για τη θεσμική δικαιοσύνη όσο και για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων».

Τέλος, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, δεσμεύθηκε ότι θα παρακολουθεί στενά την εν λόγω υπόθεση, ενώ προέβη σε άμεση κοινοβουλευτική παρέμβαση με αναφορά της απευθυνόμενη στο αρμόδιο Υπουργείο.