Λιακούλη στη Βουλή: “Γυμνή” η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας

Τα σοβαρά οργανικά κενά και τους κινδύνους για την επιχειρησιακή επάρκεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Λάρισα, σε συνέχεια παρέμβασης της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική παρέμβαση της – Ερώτηση, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, ζητώντας την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας.

Όπως επισημαίνει η Βουλευτής Λάρισας στην ερώτησή της:

«Με πρόσφατη παρέμβαση της, η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε στο επίκεντρο σημαντικά ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των οργανικών θέσεων και την πραγματική επιχειρησιακή εικόνα στο νομό Λάρισας.

Σύμφωνα με σχετικές επισημάνσεις της Ένωσης Πυροσβεστικού Σώματος, με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση οργανικών κενών, διαπιστώθηκε, όπως επισημαίνεται: «μια παράδοξη μετατροπή των περσινών κενών σε φετινές ‘υπεραριθμίες’», μία κατάσταση που σε συνδυασμό με τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις του νομού, κυρίως μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Θεσσαλία, εγείρει σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επάρκεια του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς επίσης και την ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και των πολιτών.

Παράλληλα, κρίσιμα ερωτήματα τίθενται αναφορικά και με την κατηγορία των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των οργανικών θέσεων και συγκεκριμένα για το εάν είναι: πληθυσμιακά, γεωγραφικά, στατιστικά κοκ.».

Η Ε. Λιακούληυπογραμμίζει ότι δεδομένου ότι η Λάρισα είναι η καρδιά της Θεσσαλίας, η επαρκής στελέχωση της συνιστά ζήτημα σημαίνουσας σημασίας για την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσίων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στον αρμόδιο Υπουργό τα ακόλουθα ερωτήματα: «Ποια είναι τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση των κενών των οργανικών θέσεων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας;Πόσες είναι οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας και πόσες από αυτές έχουν πραγματικά καλυφθεί; Αν σκοπεύει να προβεί στην άμεση ενίσχυση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στο νομό Λάρισας προς κάλυψη των αυξημένων αναγκών του;».