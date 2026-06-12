Λιακούλη στη Βουλή: «Η στεγαστική κρίση «έπνιξε» το  “Σπίτι μου ΙΙ”- Δεν βρίσκουν σπίτι!»

Στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών παρεμβάσεών της , η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ και Βουλευτή Λάρισας, Ευαγγελίας Λιακούλη, αναδεικνεύει μια νέα και εξαιρετικά σοβαρή έκφανση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα, που αφορά στην αδυναμία των ήδη δικαιούχων εύρεσης κατοικίας, παρά την ύπαρξη χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ».

Όπως επισημαίνει η Βουλευτής Λάρισας στην ερώτησή της:

«Αναφορικά με το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» και σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου kosmoslarissa.gr, από τους περίπου 38.000 πολίτες που εξασφάλισαν προέγκριση χρηματοδότησης μέσω του εν λόγω προγράμματος, μόλις 17.000 προχώρησαν ή βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς κατοικίας. Αντιθέτως, περισσότεροι από 21.000 δικαιούχοι, ποσοστό που υπερβαίνει το 55% των υποψηφίων, παρά την έγκριση δανειοδότησής τους, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν επιλέξιμο ακίνητο το οποίο να ανταποκρίνεται στα κριτήρια του προγράμματος.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι, παρά την ύπαρξη ευνοϊκών δανειακών όρων, το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης και της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία παραμένει ιδιαίτερα έντονο και εντοπίζεται κυρίως στη περιορισμένη προσφορά κατάλληλων και οικονομικά προσιτών ακινήτων.

Την ίδια στιγμή, έχουν καταγραφεί σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων, καθώς η αυξημένη ζήτηση άσκησε περαιτέρω ανοδικές πιέσεις στην αγορά. Επιπλέον, ένα μέρος των διαθέσιμων κατοικιών που πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος απαιτούσε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι αγοραστές να αναγκάζονται συχνά να προσφύγουν σε πρόσθετο δανεισμό, ο οποίος, ωστόσο, δεν τεκμηριώνεται από το υφιστάμενο εισόδημα τους. Ως εκ τούτου, αρκετοί από αυτούς εγκαταλείπουν τελικά την προσπάθεια, γεγονός που καθιστά ακόμη δυσχερέστερη την αξιοποίηση των διαθέσιμων ακινήτων από νέους αγοραστές».

Η Λαρισαία Βουλευτής επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία αποτελεί μείζον κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις και ότι, για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του, καθίσταται επιβεβλημένημε παρεμβάσεις της Πολιτείας, η άρση των διαρθρωτικών στρεβλώσεων της αγοράς κατοικίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στους αρμόδιους Υπουργούς τα ακόλουθα ερωτήματα: «Πώς αξιολογεί η Κυβέρνηση το υψηλό ποσοστό εγκεκριμένων δικαιούχων που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αγορά κατοικίας λόγω έλλειψης επιλέξιμων ακινήτων, ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Κυβέρνηση για την ενίσχυση της προσφοράς προσιτών κατοικιών, ιδίως στις περιοχές όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες στεγαστικές πιέσεις και τέλος, αν σχεδιάζει η Κυβέρνηση τη σύνδεση των μελλοντικών στεγαστικών προγραμμάτων με πολιτικές ανακαίνισης και αξιοποίησης κενών κατοικιών για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών».