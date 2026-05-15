Λιακούλη στη Βουλή: “Ο θάνατος του κτηνοτρόφου σε…live μετάδοση!”

Την τραγική κατάσταση στην οποία έχει πλέον περιέλθει η ελληνική αιγοπροβατοτροφία, εξαιτίας της εμφάνισης ζωονόσων στη χώρα μας, (πανώλη, ευλογιά, αφθώδης πυρετός), καθώς και των μέτρων αντιμετώπισης και την αδιαφορία της Κυβέρνησης για σχέδιο και άμεσες λύσεις, αναδεικνύει για ακόμα μία φορά στη Βουλή των Ελλήνων με κοινοβουλευτική παρέμβαση – Ερώτηση, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο Υπουργό, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας.

Όπως επισημαίνει η Βουλευτής Λάρισας στην ερώτησή της:

«Μετά την εμφάνιση ζωονόσων στη χώρα μας, ειδικά της ευλογιάς- και των μέτρων αντιμετώπισης που εφαρμόστηκαν από το ΥΠΑΑΤ, τα οποία δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν τη νόσο, με αποτέλεσμα η βλάβη που πάθαμε στο ζωικό μας κεφάλαιο, να είναι πολύ μεγάλη. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός στην επιβολή του μέτρου της συλλήβδην μαζικής θανάτωσης ζώων, αφετέρου στη μη βιωσιμότητα πολλών εκτροφών, εξαιτίας του δραματικά αυξανόμενου κόστους παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, η ελληνική αιγοπροβατοτροφία έχει πλέον περιέλθει σε ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή.

Σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί (βλ σχετ Agrotypos) προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.

Ειδικότερα, από τις 20 Αυγούστου 2024, όταν επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων, έως και τις 5 Δεκεμβρίου 2025, το ΥΠΑΑΤ έχει δηλώσει συνολικά 1.890 εστίες, στις οποίες θανατώθηκαν 442.369 αιγοπρόβατα. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία που αναρτήθηκαν στις 28 Απριλίου 2026 από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ στο WAHIS (Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφοριών για την Υγεία των Ζώων), από τις 20 Αυγούστου 2024 έως και τις 16 Μαρτίου 2026 θανατώθηκαν συνολικά 533.400 αιγοπρόβατα λόγω ευλογιάς.

Ωστόσο, η πραγματική εικόνα της συρρίκνωσης της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας είναι ακόμη πιο δραματική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

Τα πρόβατα μειώθηκαν από 7.994.172 το 2023 σε 7.774.172 το 2024, δηλαδή κατά 219.968 ζώα.

Οι ιδιοκτήτες κοπαδιών προβάτων μειώθηκαν από 53.710 το 2023 σε 52.140 το 2024, δηλαδή μειώθηκαν κατά 1.070.

Οι αίγες μειώθηκαν από 2.836.064 το 2023 σε 2.576.743 το 2024, δηλαδή κατά 259.321 ζώα.

Οι ιδιοκτήτες κοπαδιών αιγών μειώθηκαν από 31.958 το 2023 σε 29.967 το 2024.

Συνολικά, μόνο μέσα στο 2024, η χώρα έχασε 479.289 αιγοπρόβατα και 3.061 κτηνοτρόφους.

Επιπλέον, ιδιαίτερα επιβαρυντικός παράγοντας αποτελεί ο υποχρεωτικός εγκλεισμός των ζώων, ο οποίος εφαρμόζεται ως περιοριστικό μέτρο από το ΥΠΑΑΤ για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήδη από τον Αύγουστο του 2024. Το μέτρο αυτό έχει ως άμεση συνέπεια την αδυναμία βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών μονάδων και την εκτίναξη του κόστους παραγωγής, γεγονός που οδηγεί ήδη στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος από πολλούς κτηνοτρόφους».

Η Ευ. Λιακούλη υπογραμμίζει ότι: «η εν λόγω εξέλιξη επηρεάζει αρνητικά όχι μόνο το βιοτικό επίπεδο των παραγωγών, αλλά και την κοινωνική και οικονομική συνοχή της ελληνικής υπαίθρου, ενώ παράλληλα απειλεί την επάρκεια βασικών αγαθών και εμβληματικών προϊόντων ΠΟΠ, όπως η φέτα. Παράλληλα, επιτείνει την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των κτηνοτρόφων, καθώς και συνολικά του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα».

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στον αρμόδιο Υπουργό τα ακόλουθα ερωτήματα: «Αν προτίθεται να επανεξετάσει τα παρατεταμένα μέτρα υποχρεωτικού εγκλεισμού, τα οποία έχουν οδηγήσει πολλές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε οικονομικό αδιέξοδο, αν σχεδιάζει παρεμβάσεις για την κάλυψη των αυξημένων δαπανών σε ζωοτροφές και σταβλισμό, καθώς και για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, αν προγραμματίζει άμεσες και μακροπρόθεσμες δράσεις για την προστασία και ανασυγκρότηση της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας και τέλος, αν εξετάζει την εφαρμογή του μέτρου ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου και την ενθάρρυνση νέων κτηνοτρόφων να εισέλθουν στο επάγγελμα- με ποια κονδύλια, με ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποιους όρους για τους κτηνοτρόφους ».