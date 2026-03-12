Λιακούλη στη Βουλή: “Στον αέρα οι Εργασιακοί Σύμβουλοι του ΚΠΑ2 στη Λάρισα”

Την τεράστια αναστάτωση και την αβεβαιότητα των συμβασιούχων Εργασιακών Σύμβουλων που απασχολούνται στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΚΠΑ2) στη Λάρισα ενόψει της επικειμένης λήξης των συμβάσεων του, γεγονός που τους εξαναγκάζει σε απεργιακές κινητοποιήσεις καθώς και τις δυσλειτουργίες που θα δημιουργηθούν στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των δημοσιών υπηρεσιών, φέρνει στη Βουλή με κοινοβουλευτική της παρέμβαση – ερώτηση, απευθυνόμενη προς την αρμόδια Υπουργό, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας.

Όπως επισημαίνει η Βουλευτής Λάρισας στην ερώτησή της:

«Σε τεράστια αναστάτωση βρίσκονται, οι συμβασιούχοι Εργασιακοί Σύμβουλοι που απασχολούνται στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στη Λάρισα στο ΚΠΑ2, οι οποίοι εξήγγειλαν απεργιακές κινητοποιήσεις την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Μαρτίου, κατόπιν σχετικής προκήρυξης της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, όπως επισημαίνουν σε σχετική επιστολή τους.

Αφορμή για την συμμετοχή τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις, όπως αναφέρουν, αποτελεί η επικείμενη λήξη των συμβάσεών τους κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο του 2026, γεγονός που τους δημιουργεί έντονη αγωνία και την αβεβαιότητα για το μέλλον τους.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι εν λόγω εργαζόμενοι, συμβάλλουν τα μέγιστα στη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, καθώς εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες συμπολίτες μας και συγκεκριμένα ανέργους που αναζητούν μια ευκαιρία επανένταξης στην εργασία, νέους ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται στήριξη, αλλά και επιχειρήσεις που αγωνίζονται να βρουν προσωπικό και να κρατήσουν ζωντανή την τοπική οικονομία.

Συνεπώς, μία πιθανή απομάκρυνση τους ενδέχεται να προκαλέσει καίριο πλήγμα στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του ΚΠΑ2 Λάρισας και των συναφών δομών, επιφέροντας άμεσες συνέπειες για χιλιάδες συμπολίτες μας καθώς θα απωλεσθεί «η δυνατότητα της δημόσιας υπηρεσίας να εκπληρώσει την κοινωνική της αποστολή».

Η Ε. Λιακούλη υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω δημοσίων υπηρεσιών και ως εκ τούτου η επικείμενη απομάκρυνση τους, ενδέχεται να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ως άνω υπηρεσιών.

Εν κατακλείδι, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στην αρμόδια Υπουργό τα ακόλουθα καίριο ερωτήματα: «Αν σκοπεύει να προβεί άμεσα στην ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων των Εργασιακών Συμβούλων που απασχολούνται στα ΚΠΑ; Πώς σχεδιάζει τη στελέχωση των εν λόγω υπηρεσιών μετά το πέρας της λήξης των συμβάσεων των Εργασιακών Συμβούλων που απασχολούνται στα ΚΠΑ».