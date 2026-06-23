Λιακούλη στη Βουλή: «Χωρίς οδοιπορικά και σε διαρκή ταλαιπωρία οι νεφροπαθείς»

Την άμεση και επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς της Λάρισας, αλλά και ολόκληρης της χώρας, με έμφαση στα οδοιπορικά, τις υποδομές των μονάδων αιμοκάθαρσης και την πολιτική για τις μεταμοσχεύσεις, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική παρέμβαση της – Ερώτησή στη Βουλή των Ελλήνων, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη.

Η Ευ. Λιακούλη, με αφορμή τις σοβαρές επισημάνσεις του Συλλόγου Νεφροπαθών Λάρισας, απευθύνεται στους συναρμόδιους Υπουργούς, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς.

Όπως υπογραμμίζει, η Λαρισαία Βουλευτής στην κοινοβουλευτική παρέμβαση της:

«Η καθημερινότητα των νεφροπαθών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σημαντικές δυσκολίες, παρά τον διαρκή αγώνα που δίνουν για την ίδια τους τη ζωή.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Συλλόγου Νεφροπαθών Λάρισας και του Αντιπροέδρου του κ. Κώστα Μπυριτζά, οι ασθενείς υποχρεώνονται να μεταβαίνουν στις μονάδες αιμοκάθαρσης τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, επιβαρυνόμενοι με υψηλό κόστος μετακίνησης, το οποίο δεν καλύπτεται επαρκώς από τα προβλεπόμενα οδοιπορικά.

Ειδικότερα, παρά την αύξηση των αποζημιώσεων που έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, τα σχετικά ποσά εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά του πραγματικού κόστους μετακίνησης, ιδίως για ασθενείς οι οποίοι, λόγω προχωρημένης ηλικίας ή σοβαρών προβλημάτων υγείας, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ταξί για τη μετάβασή τους στις μονάδες θεραπείας. Ενδεικτικά, το κόστος μιας διαδρομής από το κέντρο της Λάρισας προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ανέρχεται περίπου σε 10 ευρώ, δηλαδή σε 20 ευρώ για τη μετάβαση και την επιστροφή. Για ασθενείς που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Π.Ε Λάρισας, όπως η Ελασσόνα, τα Φάρσαλα, η Αγιά και ο Πυργετός, το μηνιαίο κόστος μετακίνησης μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 1.000 ευρώ ή και περισσότερο, με την κρατική αποζημίωση να καλύπτει μόλις ένα μέρος της σχετικής δαπάνης, συχνά περίπου το ήμισυ αυτής.

Παράλληλα, η συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους ζωής, οι αυξημένες καθημερινές δαπάνες και η ανάγκη για διαρκή φαρμακευτική αγωγή επιβαρύνουν περαιτέρω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των νεφροπαθών.

Σύμφωνα με σχετικό υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών, η προτεινόμενη αναπροσαρμογή της αποζημίωσης μετακινήσεων των νεφροπαθών συνεπάγεται αύξηση του ετήσιου κόστους κατά 29,5%, ποσοστό χαμηλότερο από την αύξηση του τιμολογίου ταξί (31,5%), γεγονός που καθιστά το αίτημα εύλογο και τεκμηριωμένο. Παράλληλα, η κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που συνδέονται με την αναπηρία προβλέπεται τόσο από τη Στρατηγική της ΕΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία όσο και από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ν. 4074/2012).

Επιπρόσθετα, ο Σύλλογος Νεφροπαθών Λάρισας, αναδεικνύει μία σειρά κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τους νεφροπαθείς, ζητώντας την αναπροσαρμογή των οδοιπορικών για τις μετακινήσεις, την αντιμετώπιση της έλλειψης δωρητών οργάνων και την ενίσχυση της μεταμόσχευσης. Την ίδια στιγμή, επισημαίνει ζητήματα λειτουργίας της Μονάδας Αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, λόγω της θέσης της σε όροφο και της διέλευσης μέσω της Ογκολογικής Κλινικής, και ζητά τη μεταφορά της σε ισόγειο χώρο για καλύτερη πρόσβαση και προστασία της ιδιωτικότητας. Τέλος, τονίζει την αναγκαιότητα επαρκούς στελέχωσης των μονάδων αιμοκάθαρσης με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό».

Η Ευαγγελία Λιακούλη υπογραμμίζει ότι οι νεφροπαθείς συγκαταλέγονται στις πλέον ευάλωτες κατηγορίες ασθενών και ότι η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στη θεραπεία δεν μπορεί να εξαρτάται από την οικονομική τους δυνατότητα. Τονίζει, παράλληλα, πως είναι αναγκαία η ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων δομών νεφρολογικής φροντίδας, καθώς και η εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής για την ενίσχυση των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στον αρμόδιο Υπουργό τα ακόλουθα ερωτήματα: «Αν τα αρμόδια Υπουργεία προτίθενται να προχωρήσουν σε νέα αναπροσαρμογή των οδοιπορικών των νεφροπαθών, ώστε να καλύπτεται το πραγματικό κόστος μετακίνησης προς και από τις μονάδες αιμοκάθαρσης, αν εξετάζουν την περίπτωση ειδικής πρόβλεψης για ειδική οικονομική ενίσχυση των ασθενών που δε διαθέτουν ιδιωτικό μέσο μεταφοράς και αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ταξί, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Υγείας για την αναβάθμιση των υποδομών της Μονάδας Αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, και ειδικότερα για τη μετεγκατάστασή της σε κατάλληλο ισόγειο χώρο και τέλος, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για την ενίσχυση της δωρεάς οργάνων, την αύξηση των μεταμοσχεύσεων και τη μείωση του χρόνου αναμονής των νεφροπαθών ασθενών».