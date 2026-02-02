Λιακούλη στη Βουλή: “Χωρίς στήριξη, τελειώνουν οι καλλιεργητές τριφυλλιού στο νομό”

Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης για τους καλλιεργητές μηδικής (τριφυλλιού) στο ν. Λάρισας προκειμένου να μην εγκαταλειφθεί το εν λόγω είδος καλλιέργειας εξαιτίας της μηδενικής ζήτησης από τους κτηνοτρόφους που πλήττονται ανεπανόρθωτα από την ευλογιά εξαιτίας της μαζικής θανάτωσης ζώων καθώς και του επιβληθέντος μέτρου του περιορισμού των μετακινήσεων ζωοτροφών, φέρνει με Ερώτηση της στη Βουλή των Ελλήνων απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη.

Όπως επισημαίνει η Βουλευτής Λάρισας στην ερώτησή της:

«Η ταχεία διασπορά της ευλογιάς στη Θεσσαλία και ειδικότερα στο ν.Λάρισας δεν έχει πλήξει ανεπανόρθωτα μόνο τους κτηνοτρόφους αλλά και τους παραγωγούς ζωοτροφών και συγκεκριμένα τους καλλιεργητές της μηδικής (τριφυλλιού).

Ειδικότερα, η τεράστια απώλεια ζωικού κεφαλαίου λόγω της εφαρμογής του μέτρου της μαζικής θανάτωσης χιλιάδων ζώων συνδυαστικά με τους περιορισμούς μετακινήσεων ζωοτροφών, έχουν κατά κύριο λόγο επιφέρει ως αποτέλεσμα, το μηδενισμό της ζήτησης μηδικής από τους κτηνοτρόφους με συνέπεια αρκετά μεγάλες ποσότητες της εν λόγω ζωοτροφής να παραμένουν αδιάθετες στις αποθήκες των καλλιεργητών.

Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» το αδιάθετο των μεγάλων ποσοτήτων μηδικής, η έλλειψη ρευστότητας και η ανασφάλεια για το «τι μέλλει γενέσθαι» με την πορεία της ευλογιάς στην ελληνική επικράτεια εμποδίζουν τον προγραμματισμό νέων σπορών, θέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά υπό εξαφάνιση την καλλιέργεια μηδικής για τα επόμενα έτη στην περιοχή, οδηγώντας τους παραγωγούς σε οικονομικό αδιέξοδο.

Επιπρόσθετα, οι παραγωγοί αδυνατούν να αποσβέσουν και τα πάγια έξοδα τους λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής της συγκεκριμένης καλλιέργειας (άρδευση, λίπανση, σπόροι κτλ) συνδυαστικά με το δυσθεώρητο ενεργειακό κόστος».

H E. Λιακούλη επισημαίνει ότι τα ελλιπή κυβερνητικά μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς πλήττουν εκτός από τον κτηνοτροφικό κλάδο και άλλους κλάδους της παραγωγικής αλυσίδας του πρωτογενούς τομέα, όπως είναι οι καλλιέργειες διαφόρων ειδών και εν προκειμένω η καλλιέργεια μηδικής, η οποία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την αγροτική οικονομία της περιοχής μας, τονίζοντας «ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν αντέχουν μία ακόμα αποτυχημένη αγροτική πολιτική της ΝΔ».

Καταλήγοντας, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στοναρμόδιο Υπουργό τα ακόλουθα ερωτήματα:

«Αν προτίθεται να λάβει οικονομικά μέτρα στήριξης των καλλιεργητών μηδικής του ν. Λάρισας; Και αν ναι, ποια είναι αυτά και σε ποιο χρονικό διάστημα; Αν εξετάζει τη λήψη μέτρων για την πώληση των αδιάθετων αποθεμάτων ζωοτροφών κατ΄ εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας; Αν σκοπεύει να προβεί στη λήψη μέτρων στήριξης των καλλιεργητών μηδικής για την εξασφάλιση νέων σπορών για μη σταματήσει η καλλιέργεια;»