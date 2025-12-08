Λιακούλη: “Στο έλεος των πλημμυρών η Θεσσαλία, θύμα μιας ανίκανης Κυβέρνησης”

Σε ερώτηση-παρέμβαση, σε σχέση με την «πορεία» των αντιπλημμυρικών έργων στη Θεσσαλίας, μετά τα νέα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία «Byron», προχώρησε προς τον υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Χ. Δήμα, η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, επισημαίνοντας τα εξής:

‘’Οι πρόσφατες εικόνες από τη Θεσσαλία κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Byron» επανέφεραν στη μνήμη των πολιτών τα τραγικά γεγονότα του Σεπτεμβρίου 2023 με τις θεομηνίες «Daniel & Elias», αλλά και νωρίτερα του «Ιανού». Παρά τις πρωθυπουργικές, αλλά και τις εν γένει κυβερνητικές «διαβεβαιώσεις» ότι η περιοχή θα θωρακιστεί με ταχύτητα και σοβαρό σχέδιο, αποδεικνύεται ότι 2,5 χρόνια αργότερα καμία ουσιαστική πρόοδος δεν έχει συντελεστεί, με αποτέλεσμα να βιώνουμε ξανά πλημμυρικά φαινόμενα, καταστροφές σε υποδομές, καθώς και διάχυτο αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, κάθε φορά που «ο ουρανός συννεφιάζει»…

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κυβερνητικής αδράνειας αποτελεί η πρόσφατη κατάρρευση της ιρλανδικής γέφυρας στην Αμπελιά Φαρσάλων, η οποία είχε κατασκευαστεί προσωρινά μετά τον «Daniel». Η εν λόγω διάβαση δεν άντεξε το νερό της νέας κακοκαιρίας «Byron» και, αναπόφευκτα, το γεγονός αυτό θέτει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη μελέτη, την επιλογή του τύπου της κατασκευής, αλλά και την ίδια τη σκοπιμότητα εκτέλεσης ενός προσωρινού έργου που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις συνθήκες λίγο πιο ακραίων φαινομένων, τα οποία πλέον –όπως αποδεικνύεται– δεν αποτελούν την εξαίρεση αλλά τον κανόνα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Εξίσου ανησυχητικό είναι ότι το υπουργείο Υποδομών, ήδη από τον Νοέμβριο του 2023 και μόλις 2 μήνες μετά τον «Daniel», αλλά και αρκετές φορές αργότερα, δεσμεύθηκε πως η αποκατάσταση της κανονικής γέφυρας Αμπελιάς είχε ενταχθεί σε σχετικό πρόγραμμα αποκατάστασης, με την κατασκευή ωστόσο να μην έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα, αφήνοντας τους κατοίκους εκτεθειμένους, με την κατάρρευση της προσωρινής διάβασης βέβαια να αποδεικνύει ότι η καθυστέρηση αυτή δεν συνιστά απλώς «γραφειοκρατικό ζήτημα», αλλά πλήγμα στην ασφάλεια και την καθημερινότητα μιας ολόκληρης περιοχής.

Παράλληλα, και άλλα σημεία του επαρχιακού δικτύου της Θεσσαλίας εμφάνισαν προβλήματα στη διάρκεια του «Byron», όπως η γέφυρα του Ενιπέα στο Ευύδριο, που χρειάστηκε άμεσο έλεγχο από στρατιωτικό κλιμάκιο για να διαπιστωθεί η στατικότητά της.

Την ίδια στιγμή, στα ορεινά των Δήμων Πύλης και Μετεώρων – περιοχές που είχαν πληγεί ιδιαίτερα και το φθινόπωρο του 2023 – τα κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης που ανατέθηκαν με συνολικό προϋπολογισμό 287,2 εκατ. ευρώ παρουσιάζουν μηδενική πρόοδο. Παρά τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρίας από τον περασμένο Απρίλιο να βρίσκεται στο πεδίο, τα συνεργεία δεν εμφανίστηκαν ποτέ, γεγονός που συνιστά σοβαρή αστοχία εποπτείας και ελέγχου εκ μέρους της Πολιτείας.

Επιπλέον και η υπερχείλιση του Πηνειού στη Λάρισα κατά τη διάρκεια του «Byron» –έστω και σε πολύ μικρότερη ένταση από τον «Daniel»– ανέδειξε για ακόμη μία φορά την παντελή έλλειψη ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού masterplan για την πόλη, παρά τις επισημάνσεις ειδικών και τις πιέσεις της τοπικής κοινωνίας. Το γεγονός, δε, ότι οι παρεμβάσεις περιορίστηκαν στα πιο στοιχειώδη (όπως το κλείσιμο των εισόδων προς την κοίτη) καθιστά σαφές ότι δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί ένα σταθερό και μακρόπνοο σχέδιο προστασίας ακόμη και στην «καρδιά» της Θεσσαλίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, πλήθος εξαγγελιών της κυβέρνησης για κρίσιμα έργα – όπως τα φράγματα Πύλης, Μουζακίου, Ενιπέα και Σκοπιάς Φαρσάλων – παραμένουν σε επίπεδο …ανακοινώσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις οι μελέτες δεν έχουν καν ολοκληρωθεί, σε άλλες ανακοινώνονται εκ νέου οι ίδιες δεσμεύσεις χωρίς ουσιαστικό βηματισμό, ακόμη και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ενώ η ανασύσταση παλαιών μελετών μέσω της περίφημης «επικαιροποίησης» δεν επιφέρει πραγματική πρόοδο. Αντίθετα, παρατείνει την αβεβαιότητα και την καθυστέρηση, την ώρα που η Θεσσαλία έχει φτάσει στα όριά της και μπορεί – σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις – να αντέξει μόλις το 30% του νερού του «Daniel» σε μια μελλοντική θεομηνία.

Στο μεταξύ, η Κυβέρνηση επιμένει σε αμφιλεγόμενες επιλογές ως προς τη διαχείριση των μελετών, προβαίνοντας σε συστάσεις άνευ νοήματος και έργου, όπως ο ΟΔΥΘ Α.Ε. ή προχωρώντας σε αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρίες του εξωτερικού, όπως η διαβόητη «Ολλανδική» HVA που κατοικοεδρεύει ωστόσο στον …Ταύρο της Αθήνας, χωρίς επαρκή κριτήρια, χωρίς διαφάνεια και χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών φορέων. Η, δε, προ ενός έτους περίπου ανάθεση ύψους 7 εκατ. ευρώ για «επικαιροποίηση παλαιών μελετών» με χρηματοδότηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία, τη σκοπιμότητα και τα πραγματικά οφέλη για την περιοχή, ειδικά όταν οι ανάγκες σε διαθέσιμα κονδύλια για ουσιαστικά έργα παραμένουν τεράστιες, με την Περιφέρεια Θεσσαλίας να έχει λάβει πολύ μικρότερα ποσά από αυτά που κυβερνητικοί παράγοντες κατά καιρούς «εξήγγελλαν».

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα σκηνικό διαρκούς καθυστέρησης, αστοχίας σχεδιασμού και ανεπάρκειας στο πεδίο της υλοποίησης, από την πλευρά της Πολιτείας, που αφήνει τη Θεσσαλία εκτεθειμένη και τους πολίτες της σε κατάσταση μόνιμης ανασφάλειας, αλλά και επειδή oι καταστροφές της κακοκαιρίας «Byron» δεν ήταν παρά η τελευταία προειδοποίηση ότι η περιοχή δεν αντέχει άλλες κυβερνητικές καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας’’, η Ευαγγελία Λιακούλη ρωτά τον Χρήστο Δήμα:

«-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η οριστική αποκατάσταση της γέφυρας Αμπελιάς Φαρσάλων; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης και κατασκευής, δεδομένου ότι η προσωρινή λύση απέτυχε παταγωδώς;».

Τον ρωτά επίσης για ποιο λόγο δεν έχει υλοποιηθεί καμία ουσιαστική παρέμβαση στα ορεινά των Δήμων Πύλης και Μετεώρων, παρά τις συμβάσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για δήθεν «κατεπείγοντα» έργα, ποιες ευθύνες αποδίδονται στον ανάδοχο και πώς σκοπεύει το υπουργείο να διασφαλίσει την άμεση έναρξη των εργασιών;

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αρμόδιος υπουργός ερωτάται για την πραγματική πρόοδο στα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα (φράγματα Ενιπέα, Μουζακίου, Πύλης, Σκοπιάς, καθώς και στο σχέδιο υδρονομίας της περιοχής), αν υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες και ποιες είναι αυτές;