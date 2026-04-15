Λιακούλη: “Στο επίκεντρο η προσβασιμότητα και η αξιοπρέπεια για τα άτομα με αναπηρία”

Συνάντηση με στόχο την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία, πραγματοποίησε η Ευαγγελία Λιακούλη, Βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και στην οποία παρευρέθηκαν η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, κα Μοϊρα Τζίτζικα, καθώς και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανθεσσαλικής Ένωσης Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, κα Μαρία Κούτσικου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, με έμφαση στην έλλειψη στοχευμένων και ουσιαστικών μέτρων στήριξης, ιδίως σε μια περίοδο έντονης αύξησης του κόστους ζωής και ενεργειακής επιβάρυνσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα από την πλευρά των εκπροσώπων των ατόμων με αναπηρία δόθηκε στο ζήτημα της προσβασιμότητας, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Επισημάνθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια τόσο στο φυσικό περιβάλλον, όπως δημόσιοι χώροι, κτίρια και μεταφορές, όσο και στο ψηφιακό πεδίο και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες. Τονίστηκαν οι ελλείψεις σε υποδομές, οι δυσκολίες μετακίνησης, καθώς και τα προβλήματα εξυπηρέτησης λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, που επιτείνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για άμεσες και συντονισμένες παρεμβάσεις, όπως η ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας για την καθολική προσβασιμότητα, η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη για μόνιμες αυξήσεις στα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και του ΕΦΚΑ, καθώς και η θέσπιση μηχανισμού αυτόματης προσαρμογής τους με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης λόγω της ενεργειακής κρίσης, καθώς και στη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Επιπλέον, τέθηκε το ζήτημα της κατάργησης των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ, μια δυσμενής εξέλιξη που δυσχεραίνει την άμεση πρόσβαση των πολιτών σε κρίσιμες διοικητικές διαδικασίες, ιδίως στην περιφέρεια.

Η κα Λιακούλη στο πλαίσιο της συνάντησης επεσήμανε τα εξής :

«Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, παντού, στην πόλη, στην περιφέρεια, στις υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στην σύγχρονη ζωή, είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο. Η Πολιτεία οφείλει να εγγυάται έμπρακτα την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών. Οι φορείς οφείλουν να μεριμνούν, να διεκδικούν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν. Ταυτόχρονα, η οικονομική στήριξη των ατόμων με αναπηρία, πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες διαβίωσής τους. Είναι οι συνάνθρωποι που αναγκάζονται να βρίσκονται το μεγαλύτερο μέρος του 24ωρου στο σπίτι τους, υποχρεώνονται σε μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, οι περισσότεροι δεν μπορούν να εργαστούν, χρειάζονται συνεπώς μεγαλύτερη φροντίδα. Απαιτούνται άμεσες και μόνιμες παρεμβάσεις , που θα διασφαλίζουν αξιοπρέπεια και κοινωνική συνοχή.»

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση για συνέχιση της συνεργασίας και ανάληψη πρωτοβουλιών που θα αφορούν στα άτομα με αναπηρία.