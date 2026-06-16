Λιακούλη: «Τα Φάρσαλα δοκιμάζονται ξανά – Απαιτούνται άμεσες λύσεις και αποζημιώσεις»

Τις σοβαρές καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες, υποδομές και οδικό δίκτυο στα Φάρσαλα που προκλήθηκαν εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων του Ιουνίου 2026, φέρνει στη Βουλή των Ελλήνων με κοινοβουλευτική παρέμβαση της – Ερώτηση, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, απευθυνόμενη προς τους αρμόδιους Υπουργούς και ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας.

Όπως υπογραμμίζει με την Ερώτηση της η Λαρισαία Βουλευτής:

«Τα νέα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στην περιοχή των Φαρσάλων τις τελευταίες μέρες, με ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, τόσο στις αγροτικές καλλιέργειες και εκμεταλλεύσεις, όσο και στις δημόσιες υποδομές.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι καταστροφές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκτείνονται σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών βαμβακιού, σιτηρών, βιομηχανικής ντομάτας, καλαμποκιού και οσπρίων. Παράλληλα, σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και στον πάγιο εξοπλισμό πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς καταστράφηκαν αρδευτικοί σωλήνες και λάστιχα ποτίσματος, γεγονός που επιτείνει τις οικονομικές επιπτώσεις για τους πληγέντες παραγωγούς.

Επιπλέον, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο των ημιορεινών περιοχών των Φαρσάλων, με διακοπές της κυκλοφορίας, ενώ ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η κατάρρευση της υπό κατασκευή γέφυρας στο Δίλοφο. Το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα τόσο για την ανθεκτικότητα των έργων υποδομής έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων όσο και για τον απαιτούμενο χρόνο αποκατάστασής τους».

Η Ευαγγελία Λιακούλη υπογραμμίζει ότι «οι πληγέντες παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση και δίκαιη αποζημίωσή του».. Παράλληλα, τονίζει την «ανάγκη ταχείας αποκατάστασης των ζημιών στο τοπικό και αγροτικό οδικό δίκτυο, καθώς η λειτουργική και κοινωνική συνοχή των πληγεισών περιοχών εξαρτάται άμεσα από την επαναφορά των βασικών υποδομών».

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στους αρμόδιους Υπουργούς τα ακόλουθα ερωτήματα:«Αν έχει περατωθεί η πρώτη αποτίμηση των ζημιών σε καλλιέργειες και αγροτικό πάγιο εξοπλισμό από τα αρμόδια συνεργεία και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της καταγραφής τους, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για την άμεση και δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών και αν προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή άλλη στήριξη για την κάλυψη ζημιών και την αποκατάσταση του αγροτικού εξοπλισμού, ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην κατάρρευση της υπό κατασκευή γέφυρας στο Δίλοφο και αν έχει ήδη διαταχθεί τεχνική διερεύνηση για την εξέταση των συνθηκών του περιστατικού, ποια είναι η έκταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί στο αγροτικό οδικό δίκτυο και τέλος, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της υπό κατάρρευση γέφυρας στο Δίλοφο και του αγροτικού οδικού δικτύου, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πολιτών».