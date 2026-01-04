Λιακούλη: “Τα 10 μεγάλα ψέματα της Κυβέρνησης που εξοργίζουν τους αγρότες”

Με παρέμβασή της για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, η βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη, αναδεικνύει τα δέκα μεγάλα ψέματα της Κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες, τα οποία πυροδοτούν και κορυφώνουν τη σύγκρουση.

Όπως επισημαίνει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, «την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η Κυβέρνηση ‘ρίχνει λάδι στη φωτιά’…. Αντί να επιδιώξει εκτόνωση, με τη δημοσιοποίηση μιας «βασικής ατζέντας» ουσιαστικού διαλόγου για τα μεγάλα ζητήματα του αγροτικού κόσμου, επιλέγει τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και τη συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Το αποτέλεσμα είναι η οργή να κατακλύζει πλέον τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο..».

Η κ. Λιακούλη κωδικοποιεί συγκεκριμένα τα 10 μεγάλα ψέματα της Κυβέρνησης:

Ψέμα 1ο: «Το 2025 δόθηκαν 3,8 δισ. ευρώ στους αγρότες» Η αλήθεια: Η Κυβέρνηση βαφτίζει «αγροτικές ενισχύσεις» κάθε δαπάνη για την ύπαιθρο ! ( δημόσια έργα, μεταποίηση, LEADER κ.ά.), αλλοιώνοντας συνειδητά την έννοια «αγροτικό εισόδημα» και παραπλανώντας την κοινή γνώμη.

Ψέμα 2ο: «Οι αγρότες πληρώνονται στην ώρα τους» Η αλήθεια: Το 2025 ήταν η χειρότερη χρονιά πληρωμών. Από τα 1,88 δισ. ευρώ άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ, καταβλήθηκε μόλις το 38%, με το υπόλοιπο να μεταφέρεται στο …μέλλον .

Ψέμα 3ο: «Μπήκε τάξη στις πληρωμές»

Η αλήθεια: Επικρατεί επιτελικό χάος: εν μέρει πληρωμές της βασικής ενίσχυσης, απλήρωτα βιολογικά τριών ετών, εξισωτική στην εκπνοή του 2025 και εκκρεμότητες σε ΕΛΓΑ και Μέτρο 23.

Ψέμα 4ο: «Τα χρήματα πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους» Η αλήθεια: Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι χάνονταν 160 εκατ. ευρώ τον χρόνο σε μη δικαιούχους. Δηλαδή σχεδόν 1 δισ. ευρώ σε έξι χρόνια διακυβέρνησης. Ποιος θα λογοδοτήσει γι αυτό ; Κυβερνούν 7 χρόνια !!!

Ψέμα 5ο: «Στηρίξαμε τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές» Η αλήθεια: Για Daniel και Elias, οι αποφάσεις για το φυτικό κεφάλαιο ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ, στις 5/12/2025 (!) και οι προκαταβολές πληρώθηκαν στις 23/12/2025 ! Οι εκκρεμότητες του ΕΛΓΑ παραμένουν.

Ψέμα 6ο: «Μειώσαμε τον ΦΠΑ στο κόστος παραγωγής, στα φυτοφάρμακα, λιπάσματα , αγροτικά μηχανήματα»

Η αλήθεια: Πρόκειται για λογιστικό πυροτέχνημα. Ο ΦΠΑ συμψηφίζεται πλήρως, χωρίς πραγματικό όφελος για την τσέπη του αγρότη.

Ψέμα 7ο: «Επιστρέφουμε τον ΕΦΚ πετρελαίου και στο αγροτικό ρεύμα, το ΓΑΙΑ διασφαλίζει χαμηλή τιμή»

Η αλήθεια: Στο πετρέλαιο, εφαρμόζεται ένας σύνθετος και αβέβαιος μηχανισμός επιστροφών, που δεν εξασφαλίζει φθηνό και σταθερό καύσιμο την ώρα που ο αγρότης το χρειάζεται – στην αντλία. Στο ρεύμα, μετά τα δύο πρώτα χρόνια, το κόστος εκτοξεύεται μέσω του μηχανισμού «1/3–2/3», μετατρέποντας τη δήθεν σταθερότητα σε παγίδα, χωρίς καμία ασφάλεια.

Ψέμα 8ο: «Μειώσαμε τον φόρο εισοδήματος κατά 50%» Η αλήθεια: Το μέτρο αφορά μόλις το 15% των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, αφήνοντας εκτός τη συντριπτική πλειονότητα.

Ψέμα 9ο: «Στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα πάντα από την ευλογιά»

Η αλήθεια: Καμία σαφής δέσμευση για την ανασύσταση των κοπαδιών που χάθηκαν, καμία δέσμευση για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των κτηνοτρόφων, για τους οποίους τίθεται κυριολεκτικά θέμα επιβίωσης.

Ψέμα 10ο: «Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ φέρνει διαφάνεια» Η αλήθεια: Αποτελεί ομολογία αποτυχίας. Σε όλη την Ευρώπη οι πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων εποπτεύονται από τα Υπουργεία Γεωργίας – όχι από φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς, που δεν κατάφεραν – αν και αρμόδιοι- να εντοπίσουν τη διαφθορά και δεν έχουν καμία σχέση με τον σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα» .