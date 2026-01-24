Λιακούλη: Το Θεσσαλικό Θέατρο, ένα  ζωντανό “σχολείο” της Λάρισας…

Στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Θεσσαλικού Θεάτρου παρευρέθηκε η Βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, απευθύνοντας χαιρετισμό, αφιερωμένο στον ρόλο του Θεσσαλικού Θεάτρου ως διαχρονικού πυλώνα πολιτισμού για τη Λάρισα και τη Θεσσαλία.

Η Λαρισαία βουλευτής, μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη βαθιά προσωπική και συλλογική σχέση της πόλης με το Θέατρο, επισημαίνοντας ότι κάθε διαδρομή προς το Αρχαίο Θέατρο και το Θεσσαλικό Θέατρο αποτελεί μια διαδρομή μνήμης, πολιτισμού και ταυτότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κώστα Τσιάνο, τον οποίο χαρακτήρισε «γεννήτορα» και εμβληματική φυσιογνωμία του Θεσσαλικού Θεάτρου, υπογραμμίζοντας ότι μετέτρεψε το θέατρο σε «μεγάλο σχολείο ζωής, γνώσης και ελευθερίας σκέψης για γενιές ανθρώπων..», αλλά και την παριστάμενη Κυριακή Σπανού , για τη μεγάλη προσφορά της, όπως και όλους τους ανθρώπους του Θεάτρου και των διοικήσεων που κράτησαν αναμμένο αυτό το φως της πόλης…

Στον χαιρετισμό της, η Βουλευτής τόνισε τη σημασία του θεάτρου ως χώρου που διευρύνει τη ματιά, την ψυχή και το μυαλό, σημειώνοντας ότι η κοινωνία έχει σήμερα περισσότερο από ποτέ ανάγκη να δει τα πράγματα διαφορετικά και να επενδύσει στον πολιτισμό ως εργαλείο παιδείας και συνοχής. Συνεχάρη τη διοίκηση, τους καλλιτέχνες και όλους τους ανθρώπους του Θεσσαλικού Θεάτρου για τη διαρκή προσφορά τους στον πολιτισμό, επισημαίνοντας ότι η στήριξη του Θεάτρου αποτελεί επένδυση στο παρόν και το μέλλον της Λάρισας

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη το Θεσσαλικό Θέατρο να ανοίξει ακόμη περισσότερο στην κοινωνία, μέσα από συνεργασίες τόσο με επαγγελματικά όσο και με ερασιτεχνικά θεατρικά σχήματα, αναφέροντας ενδεικτικά το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Κιλελέρ και ανθρώπους που υπηρετούν με συνέπεια και αγάπη το θέατρο και τον πολιτισμό.

Καταλήγοντας, η Ε. Λιακούλη , δήλωσε την αμέριστη στήριξή της στο έργο του ΘΘ, τονίζοντας:

«Το Θεσσαλικό Θέατρο βρίσκεται στο πιο τρυφερό σημείο της καρδιάς μας. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός πολιτισμού, ένα μεγάλο σχολείο που μας έχει διαμορφώσει, μας έχει ταξιδέψει και μας έχει μάθει να βλέπουμε τον κόσμο αλλιώς.

Χρειαζόμαστε περισσότερη δουλειά, περισσότερες συνεργασίες, άνοιγμα των ορίων μας και ταυτόχρονα στήριξη με ουσιαστικούς πόρους, χορηγίες και θεσμική ενίσχυση, ώστε το Θέατρο να παραμείνει ζωντανό, ανθισμένο και δυνατό.

Να είστε βέβαιοι ότι είμαστε δίπλα σας. Όπου μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, θα δώσουμε τη χαρά μας, τη δύναμή μας και την ψυχή μας για να στηρίξουμε αυτό το πολύτιμο κομμάτι της πόλης μας.»