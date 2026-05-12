Λιακούλη: “Το ιστορικό χαμηλό της Νέας Δημοκρατίας εκπέμπει σαφές μήνυμα πολιτικής αλλαγής”

Για τη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης, την πορεία του ΠΑΣΟΚ, τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για το ζήτημα του Κράτους Δικαίου, τοποθετήθηκε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, ως καλεσμένη στην τηλεοπτική εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, με τους δημοσιογράφους Άκη Παυλόπουλο και Δημήτρη Οικονόμου.

Η Ευαγγελία Λιακούλη, ερωτηθείσα σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, επεσήμανε ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στα ποσοστά, αλλά να λαμβάνει υπόψη κυρίως τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών, τα οποία, όπως υπογράμμισε, αποτυπώνουν μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς την κυβέρνηση και τους θεσμούς. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε: «Το ιστορικό χαμηλό της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα βέλος που δείχνει πως τα πράγματα αλλάζουν. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σταθερότητα και άνοδο. Θέλουμε περισσότερα και θα παλέψουμε δυνατά… Η κοινωνία εκπέμπει σαφές μήνυμα αλλαγής».

Η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, στάθηκε ιδιαίτερα στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που αφορούν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο Κράτος Δικαίου και στην αξιοκρατία, υπογραμμίζοντας ότι: «Οκτώ στους δέκα πολίτες δεν πιστεύουν πλέον ότι υπάρχει αξιοκρατία, ισοτιμία και κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό στοιχείο και δείχνει το βάθος της κοινωνικής κρίσης εμπιστοσύνης».

Κληθείσα να σχολιάσει τις πολιτικές διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, καθώς και τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι οι πολίτες δεν αναζητούν «μεσσίες», αλλά σύγχρονες και αξιόπιστες πολιτικές λύσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι, διαβάζοντας το μανιφέστο του κ. Τσίπρα, δεν διέκρινε κάποιο νέο πολιτικό στίγμα, επισημαίνοντας μάλιστα ότι «στα σύγχρονα θέματα δεν υπήρχε ούτε άγγιγμα, όχι θέση». Αντιδιαστέλλοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι το Κίνημα διαθέτει ιστορικό βάθος, μεταρρυθμιστική εμπειρία και συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Αναφερόμενη, τέλος, στη στεγαστική κρίση, η Λαρισαία Βουλευτής υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπισή της, επισημαίνοντας συγκεκριμένα:«Το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα, έχει την ιστορική διαδρομή και το μεταρρυθμιστικό βάρος. Έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη στεγαστική κρίση, για την κοινωνική κατοικία και την αξιοποίηση κτηρίων που σήμερα παραμένουν αναξιοποίητα».

Συνοψίζοντας, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, επισημαίνοντας πως «είμαστε εν πλω», ενώ οι κοινωνικές διεργασίες και οι πολιτικές εξελίξεις θα διαμορφώσουν σταδιακά τις νέες ισορροπίες της επόμενης περιόδου.