Λιακούλη: «Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πεδίο κερδοσκοπίας»

Την έντονη αντίθεσή της στην κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση των υδάτων εξέφρασε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, ως προσκεκλημένη στην τηλεοπτική εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN Beyond.

Η Ευ. Λιακούλη κατά την τοποθέτηση της, επεσήμανε ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ συνιστά το πρώτο βήμα μιας συνολικότερης κυβερνητικής στρατηγικής που οδηγεί στη συγκεντρωτική διαχείριση του νερού με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, θέτοντας σε κίνδυνο τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του.

Η Ευαγγελία Λιακούλη τόνισε ότι οι προωθούμενες αλλαγές, με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων προς την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, δεν αποτελούν μια μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά εντάσσονται σε έναν συνολικό κυβερνητικό σχεδιασμό που ανοίγει τον δρόμο για τη συγκεντρωτική διαχείριση του νερού με ιδιωτικοοικονομικούς όρους, σε βάρος του δημόσιου και κοινωνικού του χαρακτήρα.

Η Λαρισαία Βουλευτής υπογράμμισε ότι το νερό αποτελεί δημόσιο κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους αγοράς ή να υπάγεται σε τιμολογιακές πολιτικές που υπαγορεύονται από ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η κλιματική κρίση καθιστά την ορθολογική διαχείρισή του κορυφαία εθνική προτεραιότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά επεφύλαξε για τη Θεσσαλία, υπενθυμίζοντας τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel ενώ ειδική μνεία επεφύλαξε για το παράδειγμα του ΟΔΥΘ Α.Ε., του φορέα που δημιουργήθηκε μετά τις πλημμύρες ως πιλοτικό μοντέλο

ενοποιημένης διαχείρισης υδάτων. Όπως σημείωσε, τρία χρόνια μετά τη σύστασή του, δεν έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο, στρατηγική, αντιπλημμυρικό πρόγραμμα ή ουσιαστικές παρεμβάσεις για την προστασία και τη θωράκιση της περιοχής.

Η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η κυβέρνηση, με τις επιλογές της, οδήγησε στην απαξίωση των δημοτικών υπηρεσιών ύδρευσης, δημιουργώντας στη συνέχεια το έδαφος για την παρουσίαση της συγκεντρωτικής διαχείρισης από μεγαλύτερους φορείς ως δήθεν αναγκαίας λύσης. «Αφού πρώτα υποβαθμίζεται ένα σύστημα, στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατάργηση ή η αντικατάστασή του ως μονόδρομος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει μια διαφορετική κατεύθυνση, καθώς σε αρκετές χώρες ενισχύεται η τάση επαναφοράς της διαχείρισης του νερού υπό δημόσιο και δημοτικό έλεγχο, με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών σε ένα βασικό κοινωνικό αγαθό.

Συνοψίζοντας, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ότι επιλέγει τη συγκάλυψη αντί της θεσμικής λογοδοσίας και την αποσπασματική διαχείριση αντί ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού για την προστασία και βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της χώρας.

«Η Ελλάδα χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για το νερό, με δημόσιο έλεγχο, διαφάνεια, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες. Το νερό δεν είναι εμπόρευμα. Είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και οφείλει να παραμείνει υπό δημόσια προστασία», κατέληξε, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησης της.