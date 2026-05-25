Λιακούλη: «Το χαλάζι αφάνισε τον Τύρναβο- Άμεση καταγραφή και στήριξη»

Τα προβλήματα που δημιούργησε η νέα, διπλή και σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, αναδεικνύει η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, με κοινοβουλευτική παρέμβαση – Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου.

Όπως επισημαίνει η Βουλευτής Λάρισας στην ερώτησή της:

«Ένα ακόμη βαρύ πλήγμα υπέστη ο πρωτογενής τομέας μετά τη νέα, διπλή και σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού, πρόληψης και αποτελεσματικής προστασίας ,έχει αφήσει τον αγροτικό κόσμο εκτεθειμένο απέναντι στα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών καταστράφηκαν ολοσχερώς. Δενδροκαλλιέργειες με ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα και αχλάδια, καθώς και αμπέλια, κηπευτικά και ψυχανθή υπέστησαν ανυπολόγιστες ζημιές, τη στιγμή που πολλοί παραγωγοί βρίσκονταν λίγες ημέρες πριν από τη συγκομιδή. Για εκατοντάδες αγροτικές οικογένειες της περιοχής, η φετινή καλλιεργητική περίοδος μετατρέπεται πλέον σε έναν αγώνα επιβίωσης, χωρίς επαρκή κρατική στήριξη και προστασία.

Την ίδια στιγμή, ο ΕΛΓΑ, με τον απαρχαιωμένο κανονισμό λειτουργίας του και τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και πόρους, αδυνατεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Παράλληλα, ο μηχανισμός αντιχαλαζικής προστασίας αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά ανεπαρκής, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, επισημάνσεις και διαμαρτυρίες παραγωγών και τοπικών φορέων.

Με συνεχείς κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις έχουμε επανειλημμένα επισημάνει ότι ο πρωτογενής τομέας της Θεσσαλίας δεν αντέχει άλλη εγκατάλειψη. Η Πολιτεία δεν μπορεί να μετακυλίει διαρκώς στους ίδιους τους παραγωγούς το κόστος της κλιματικής κρίσης, της έλλειψης πρόληψης και των κυβερνητικών αστοχιών».

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στοναρμόδιο Υπουργό τα ακόλουθα ερωτήματα: «Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια του ΕΛΓΑ, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα καταβολής των αποζημιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς, σε πόσα στρέμματα και σε ποιες καλλιέργειες καταγράφονται ζημιές από τη σφοδρή χαλαζόπτωση στην περιοχή του Τυρνάβου, ποια είναι τα αίτια της επαναλαμβανόμενης αποτυχίας του συστήματος αντιχαλαζικής προστασίας και ποιος είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την αναβάθμιση και ενίσχυσή του και τέλος, πότε αναμένεται επιτέλους η Κυβέρνηση να προβεί στη συνολική αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα».