Λιακούλη: “Τριτοκοσμικές οι συνθήκες άθλησης στους χώρους του ΕΑΚΛ”

Αυτοψία πραγματοποίησε στους χώρους του ΕΑΚΛ, τόσο στο Αλκαζάρ όσο και στον Αγ. Θωμά, μετά τη συνάντηση που ζήτησε η ίδια με τα 30 σωματεία του νομού που αντιδρούν στο χαράτσι που επέβαλε η ΓΓ Αθλητισμού για την χρήση των εγκαταστάσεων του ΕΑΚΛ , η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Τομεάρχης Δικαιοσύνης Θεσμών και Διαφάνειας Ε. Λιακούλη, η οποία χαρακτηρίζει «απόλυτα παρακμιακή» την κατάσταση που επικρατεί στους αθλητικούς χώρους και «τριτοκοσμικές τις συνθήκες άθλησης των αθλητών», φέρνοντας με κατεπείγοντα χαρακτήρα το θέμα στη βουλή και ζητώντας την άμεση παρέμβαση του αρμοδίου Υπουργείου.

Ειδικότερα, μετά από πρωτοβουλία της, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με τη συνοδεία εκπροσώπων αθλητικών σωματείων περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΑΚΛ στο Αλκαζάρ και στον Άγιο Θωμά, προκειμένου να έχει ιδία αντίληψη για το θέμα και να ενημερωθεί για κάθε σημαντική πτυχή του ζητήματος που αφορά στην άθληση των μελών των σωματείων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μετά την αυτοψία η κ. Λιακούλη, δήλωσε τα εξής :

«Πήγα να δω με τα μάτια μου ποια είναι σήμερα η κατάσταση στους αθλητικούς χώρους του ΕΑΚΛ και να αντιληφθώ για ποιο λόγο η Κυβέρνηση επιβάλλει χαράτσι που φτάνει μέχρι και 900% στα ερασιτεχνικά σωματεία του νομού για τη χρήση των χώρων, που θα έπρεπε να είναι απολύτως προσβάσιμοι και δωρεάν στους ερασιτέχνες.

Η κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας (ΕΑΚΛ) δεν τιμά ούτε την ιστορία της πόλης μας, ούτε την αθλητική της παράδοση. Αντιθέτως, συνιστά εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υποβάθμισης και θεσμικής αδιαφορίας. Και την ίδια στιγμή, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επιβάλλει υπέρογκες αυξήσεις τελών, στα ερασιτεχνικά σωματεία για τη χρήση των εγκαταστάσεων

Τα ευρήματα είναι αποκαρδιωτικά.

Στον κεντρικό χώρο του σταδίου, το ταρτάν – που παραδόθηκε μόλις πριν τρία χρόνια – παρουσιάζει εκτεταμένες κακοτεχνίες, φθορές και πρόχειρα μπαλώματα. Τα στρώματα έχουν καταστραφεί, λιμνάζοντα νερά υπάρχουν σε διάφορα σημεία, ενώ οι αθλητές προπονούνται κάτω από αυτοσχέδια παραπήγματα με νάιλον. Ο στίβος δεν διαθέτει λειτουργικά αποδυτήρια. Οι κερκίδες παραμένουν κλειστές λόγω στατικότητας, γεγονός που θέτει σοβαρά ερωτήματα συνολικά για την ασφάλεια του χώρου.

Στο κολυμβητήριο η εικόνα είναι εξίσου τραγική. Δεν υπάρχουν αποδυτήρια. Οι αθλητές, μεταξύ αυτών και μικρά παιδιά, αναγκάζονται να μπαινοβγαίνουν στον χώρο φορώντας τα μπουρνούζια, ενώ οι γονείς περιμένουν εκτός εγκαταστάσεων. Οι κερκίδες δεν χρησιμοποιούνται για λόγους στατικότητας. Η στέγη παρουσιάζει διαρροές κάθε φορά που βρέχει, ενώ οι συνολικές φθορές αποτυπώνουν χρόνια παραμέληση.

Στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Θωμά η κατάσταση δεν διαφέρει. Ο περιβάλλων χώρος πλημμυρίζει, καθιστώντας την πρόσβαση επικίνδυνη. Δεν υπάρχει επαρκής καθαριότητα, ούτε οργανωμένη φύλαξη. Ένας μόνο φύλακας είναι υπεύθυνος για όλους τους χώρους: ανοίγει το πρωί και κλείνει το βράδυ, αδυνατώντας προφανώς να καλύψει τις ανάγκες ενός τόσο μεγάλου συγκροτήματος. Οι αθλητές αναγκάζονται να καθαρίζουν οι ίδιοι τους χώρους όπου προπονούνται.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η πλήρης απαξίωση των εγκαταστάσεων. Καμία σοβαρή και μεγάλη διοργάνωση δεν μπορεί να φιλοξενηθεί στη Λάρισα, διότι πολύ απλά δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Μια πόλη με βαθιά αθλητική παράδοση, που έχει αναδείξει αθλητές πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας, εμφανίζει εικόνα απόλυτης παρακμής.

Και ενώ η πραγματικότητα αυτή είναι αδιαμφισβήτητη, ζητείται από τα ερασιτεχνικά σωματεία – που ήδη αγωνίζονται για την επιβίωσή τους – να καταβάλουν υπέρογκα τέλη χρήσης. Σωματεία που στηρίζονται στις θυσίες γονέων και εθελοντών καλούνται να πληρώσουν πολλαπλάσια ποσά για εγκαταστάσεις που δεν πληρούν ούτε τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής.

Η επιβολή τέτοιων αυξήσεων, χωρίς προηγούμενη αποκατάσταση και αναβάθμιση των υποδομών, συνιστά θεσμική ανακολουθία και κοινωνική αναλγησία. Δεν μπορεί να ζητείται οικονομική επιβάρυνση όταν οι βασικές συνθήκες άθλησης είναι τριτοκοσμικές. Δεν μπορεί να αγνοείται η ασφάλεια των παιδιών και των αθλητών.

Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Ζητούμε άμεσες εξηγήσεις από τη διοίκηση του ΕΑΚΛ, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα αρμόδια Υπουργεία.

Ζητούμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των φθορών, ενίσχυση της φύλαξης και της καθαριότητας, στατικό έλεγχο των κερκίδων και πλήρη διασφάλιση των κανόνων υγιεινής.

Η Λάρισα δεν αξίζει αυτή την εικόνα. Είναι πόλη με ιστορία, με δυναμικό αθλητικό κίνημα, με νέους ανθρώπους που δικαιούνται σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις.

Η αθλητική παρακμή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα. Αναμένουμε άμεσα απαντήσεις και πράξεις. Φέρνω ξανά το θέμα στη Βουλή. Ζητάμε κονδύλια για άμεση αποκατάσταση των χώρων, των αποδυτηρίων, των στεγών και του ταρτάν.

Φτάνουν οι εξαγγελίες και οι μεγαλοστομίες. Τώρα , ζητάμε άμεσα παρέμβαση με ορατά αποτελέσματα και σαφές χρονοδιάγραμμα.

Ο αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό – όχι πολυτέλεια».