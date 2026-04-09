Λιακούλη: “Φιάσκο πάλι του επιτελικού κράτους, με τις πληρωμές των ενισχύσεων”

Δριμεία κριτική ασκεί, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, για τη νέα αποτυχία της Κυβέρνησης της ΝΔ με αφορμή τις πρόσφατες πληρωμές ενισχύσεων στους αγρότες, που άφησαν εκτός χιλιάδες δικαιούχους και με δήλωσή της, ζητά άμεσες απαντήσεις:

«Θύελλα αντιδράσεων και έντονη δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα η τελευταία διαδικασία πληρωμής των ενισχύσεων, η οποία εξελίχθηκε σε ένα ακόμη κυβερνητικό φιάσκο, αφήνοντας εκτός χιλιάδες δικαιούχους.

Για ακόμα μία φορά, η ανεπάρκεια και η προχειρότητα του λεγόμενου «επιτελικού κράτους», σε συνδυασμό με σοβαρές δυσλειτουργίες στο σύστημα monitoring —όπως καταγγέλλουν τα ΚΥΔ— οδήγησαν είτε στον αποκλεισμό χιλιάδων παραγωγών είτε στην καταβολή μειωμένων ενισχύσεων σε όσους τελικά εντάχθηκαν.

Την ίδια στιγμή, διορθώσεις που είχαν υποβληθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου δεν ενσωματώθηκαν στο σύστημα, σε ποσοστό που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν ξεπερνά ούτε το 10%. Το αποτέλεσμα είναι ο αδικαιολόγητος αποκλεισμός παραγωγών σε μια περίοδο όπου η ρευστότητα αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για την αγροτική παραγωγή, λόγω του εκρηκτικού κόστους παραγωγής.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι αμείλικτα και η Κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει να δώσει άμεσα απαντήσεις:

Πότε θα πληρωθεί το σύνολο των παραγωγών και πότε θα αποκατασταθούν οι κατάφωρες αδικίες;

Πού οφείλονται οι επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες, τις οποίες το επιτελικό κράτος αποδεικνύεται ανίκανο να διορθώσει;

Και όλα αυτά, ενώ οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι καταιγιστικές, με τις καθυστερήσεις και τις αδικίες στις αγροτικές ενισχύσεις να πλήττουν ευθέως τον πρωτογενή τομέα. Έναν τομέα που ήδη δοκιμάζεται σκληρά από τις σύγχρονες προκλήσεις, τις οποίες η αποτυχημένη αγροτική πολιτική της 7ετούςδιακυβέρνησης της ΝΔ αδυνατεί να αντιμετωπίσει.

Ο πρωτογενής τομέας δεν μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί πεδίο δοκιμασιών και αστοχιών. Απαιτεί υπευθυνότητα, σχέδιο και στοχευμένες πολιτικές για την ουσιαστική ανασυγκρότησή του και όχι επαναλαμβανόμενες αστοχίες που διαιωνίζουν τα αδιέξοδα».