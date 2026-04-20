Λιακούλη: “Φτάνει η κοροϊδία στους κερασοπαραγωγούς της Αγιάς”

Σε συνέχεια επανειλημμένων κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, επαναφέρει στη Βουλή των Ελλήνων, με νέα κοινοβουλευτική της παρέμβαση – Ερώτηση, το ζήτημα των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στην καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημίες που υπέστησαν οι κερασοπαραγωγοί της περιοχής Αγιάς Λάρισας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (παγετό) της άνοιξης του 2025, απευθυνόμενη στον αρμόδιο Υπουργό και ζητώντας από την Πολιτεία την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης.

Όπως επισημαίνει η Βουλευτής Λάρισας στην ερώτησή της:

«Σε ιδιαίτερα δεινή οικονομική κατάσταση έχουν περιέλθει οι κερασοπαραγωγοί της περιοχής Αγιάς Λάρισας, εξαιτίας των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στην καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημίες που υπέστησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (παγετός) της άνοιξης του 2025. Παρά το γεγονός ότι, με επανειλημμένες δημόσιες εξαγγελίες σας, έχετε δεσμευθεί για την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία αντίστοιχη ενέργεια. Σε σχετική ανακοίνωσή τους, οι παραγωγοί, επισημαίνουν ότι: «Παρά το γεγονός ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκτίμησης και έχουν εκδοθεί τα σχετικά πορίσματα, οι αποζημιώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα», με αποτέλεσμα οι εν λόγω παραγωγοί να οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία, καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα».

Η Ε. Λιακούλη υπογραμμίζει ότι,η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους κερασοπαραγωγούς, θα συμβάλει καθοριστικά στη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρωτογενής τομέας πλήττεται από σοβαρά προβλήματα, όπως το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος παραγωγής, δεδομένου ότι η αγροτική παραγωγή αποτελεί βασικό οικονομικό πυλώνα τόσο για την περιοχή όσο και για το σύνολο του νομού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στον αρμόδιο Υπουργό, το ερώτημα για το ακριβές χρονοδιάγραμμα οριστικής καταβολής των αποζημιώσεων».