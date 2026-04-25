Λιακούλη: “Χιλιάδες ζώα θανατώθηκαν ομαδικά, το γάλα μειώνεται δραματικά και κανένα σχέδιο ανασυγκρότησης για τη Λάρισα!”

Το ζήτημα της μειωμένης παραγωγής γάλατος στη Λάρισα εξαιτίας της έξαρσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική παρέμβαση της – Ερώτηση στη Βουλή, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, απευθυνόμενη προς την αρμόδιο Υπουργό, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας.

Η Ε. Λιακούλη με την Ερώτηση της επισημαίνει ότι:

«Ο πρωτογενής τομέας και ειδικότερα η κτηνοτροφία στη Λάρισα, αποτελεί έναν από τους κυριότερους άξονες της τοπικής οικονομίας. Παρ’ όλα αυτά, τα υφιστάμενα δεδομένα καταδεικνύουν, μια επιβαρυντική κατάσταση για τον κλάδο, λόγω της διασποράς της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην περιοχή της Λάρισας έχει καταγραφεί μείωση κατά 12% στην παραδοθείσα ποσότητα γάλακτος, ενώ παράλληλα ο αριθμός των παραγωγών έχει μειωθεί κατά 15%. Η απώλεια αυτή μεταφράζεται περίπου σε 4.600 τόνους γάλακτος, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 40% των 11.500 τόνων που χάθηκαν πανελλαδικά στο εξεταζόμενο πεντάμηνο.

Παράλληλα, σοβαρή ανησυχία εγείρουν τα επιδημιολογικά ευρήματα. καθώς από τον Αύγουστο του 2024 έως και τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκαν 253 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων στον νομό Λάρισας, τα οποία επηρέασαν συνολικά 360 εκτροφές.

Η παράλληλη πτώση της παραγωγής συνδυαστικά με την απώλεια ζωικού κεφαλαίου, καταδεικνύουν δίχως άλλο, τη σοβαρότητα των συνεπειών της νόσου, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα πολλών εκμεταλλεύσεων».

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στον αρμόδιο Υπουργό τα ακόλουθα ερωτήματα: «Ποια μέτρα προτίθεσθε να λάβετε για την άμεση στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων του νομού, Αν σκοπεύει να προβεί στην καταβολή εκτάκτων αποζημιώσεων για την απώλεια της παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου και τέλος, αν υφίσταται συγκεκριμένο σχέδιο για την ενίσχυση και ανασυγκρότηση της αιγοπροβατοτροφίας στην περιοχή σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα».