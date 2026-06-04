Λιακούλη: «Όχι στην επίμονη υποβάθμιση του Τυρνάβου και με το κλείσιμο των ΕΛΤΑ»

Τις σοβαρές επιπτώσεις από το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ Τυρνάβου στην τοπική κοινωνία και στην κοινωνική συνοχή της υπαίθρου,αναδεικνύει με νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση της – Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, απευθυνόμενη προς τους αρμόδιους Υπουργούς, αιτούμενη την άμεση λήψη μέτρων.

Όπως επισημαίνει η Βουλευτής Λάρισας στην ερώτησή της:

«Έντονη ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Τυρνάβου το επικείμενο οριστικό κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στην περιοχή.

Η εν λόγω εξέλιξη συνιστά σοβαρό πλήγμα για την τοπική κοινωνία και τη δημόσια εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ παράλληλα δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την κοινωνική συνοχή της ευρύτερης περιοχής, δεδομένου ότι το εν λόγω κατάστημα εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες πολίτες μεταξύ των οποίων ηλικιωμένους, αγρότες και επαγγελματίες για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους.

Πρέπει να επισημανθεί ότι, από τότε που γνωστοποιήθηκαν οι σχεδιασμοί της Διοίκησης των ΕΛΤΑ για αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων, φορείς και θεσμικά πρόσωπα αντιδράσαμε άμεσα μέσω παρεμβάσεων προς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, καθώς και με συμμετοχή σε κινητοποιήσεις και συντονισμένες δράσεις, αλλά και φέρνοντας το θέμα στη Βουλή με επανειλημμένα ερωτήματα και τοποθετήσεις .

Ωστόσο, παρά τις συνεχείς αυτές ενέργειες και τις σχετικές επισημάνσεις για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν από το κλείσιμο του εν λόγω καταστήματος, η πολιτική απόφαση για το κλείσιμο του προχώρησε, αγνοώντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Η κατάργηση του καταστήματος ΕΛΤΑ Τυρνάβου αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη της υπαίθρου, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να στερούνται ζωτικής σημασίας δημόσιες υπηρεσίες με σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα».

Η Λαρισαία Βουλευτής υπογραμμίζει ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την καθολική και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε ζωτικής σημασίας δημόσιες υπηρεσίες, επισημαίνοντας τον κομβικό ρόλο του Τυρνάβου στην τοπική οικονομία και την παραγωγική δραστηριότητα του νομού, καθώς και τις σοβαρές επιπτώσεις που θα επιφέρει η κατάργηση του καταστήματος ΕΛΤΑ στην καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στους αρμόδιους Υπουργούς τα ακόλουθα ερωτήματα:« Αν έχει ληφθεί αμετάκλητη απόφαση για την παύση λειτουργίας του καταστήματος ΕΛΤΑ Τυρνάβου και, εφόσον ισχύει, ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ισότιμη εξυπηρέτηση των κατοίκων της εν λόγω περιοχής, ιδίως των ηλικιωμένων, των αγροτών και των κατοίκων απομακρυσμένων κοινοτήτων και τέλος, αν σκοπεύουν να προβούν σε επανεξέταση της εν λόγω απόφασης, λαμβανομένων υπόψη και των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας και των φορέων, αλλά κυρίως την διαρκή και συντονισμένη υποβάθμιση της περιοχής που έχει πληγεί τόσο από το σεισμό όσο και από τις πλημμύρες , με ορθάνοιχτες τις πληγές της και «μάρτυρες ντροπής» τα κοντέινερ του Δαμασίου ».