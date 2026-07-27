Λιακούλη: «Ώρα για οριστική λύση στην Αλεξανδρινή»

Με κοινοβουλευτική της παρέμβαση προς τον αρμόδιο Υπουργό, μέσω της κατάθεσης Αναφοράς στη Βουλή των Ελλήνων σε συνέχεια σχετικού υπομνήματος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Οικισμού Αλεξανδρινής, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, έθεσε στο επίκεντρο την αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης της πολυετούς εκκρεμότητας που αφορά την εξέταση των αιτήσεων εξαγοράς εκτάσεων του Β.Κ. 1114 στον Οικισμό Αλεξανδρινής και στην περιοχή Σκλήθρα του Δήμου Αγιάς.

Στο πλαίσιο των ενεργειών της για την ανάδειξη και επίλυση του ζητήματος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Οικισμού Αλεξανδρινής με τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, κα Αντιγόνη Γιαννακάκη, παρουσία της Βουλευτή Λάρισας Ευαγγελίας Λιακούλη και του βουλευτή Χρ. Καπετάνου, του Προέδρου του Συλλόγου Ιδιοκτητών Αλεξανδρινής Ευάγγελου Κρεμαστά, του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου Γιώργου Γατούδη καιτου εκπροσώπου της παραλίας Κουλούρας ΛουκάΔιαμάντη.

Κατά τη συνάντηση αναδείχθηκε εκ νέου το ζήτημα των σημαντικών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των διαδικασιών εξαγοράς των εκτάσεων, μια εκκρεμότητα που παραμένει σε εκκρεμότητα επί δεκαετίες και επηρεάζει εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής.

Από την πλευρά της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών εκφράστηκε η πρόθεση για άμεση εξέταση του ζητήματος και προώθηση των αναγκαίων ενεργειών από τη Διοίκηση, με στόχο την επίλυση της πολυετούς εκκρεμότητας που αφορά τους ιδιοκτήτες της Αλεξανδρινής και της περιοχής Σκλήθρα.

Όπως έχει επισημάνει η Ευαγγελία Λιακούλη στη Βουλή, περίπου 1.150 αιτήσεις εξαγοράς εκτάσεων έχουν υποβληθεί βάσει των νόμων 1591/1986 και 2386/1996, ωστόσο η συντριπτική πλειονότητά τους παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ζητήματα ασφάλειας δικαίου και καθυστερήσεις στην οριστική τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οικισμού Αλεξανδρινής και της περιοχής Σκλήθρα.

Η Λαρισαία Βουλευτής υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης και οριστικής διευθέτησης της εκκρεμότητας, με γνώμονα τη νομιμότητα, τη χρηστή διοίκηση και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Με την παρέμβαση της στη Βουλή αιτήθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό να εξετάσει τα αιτήματα των ιδιοκτητών της Αλεξανδρινής, να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους και να παρουσιάσει σαφές χρονοδιάγραμμα επίλυσης του ζητήματος.

Μετά το πέρας της συνάντησης, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του ζητήματος και να αναλαμβάνει κάθε αναγκαία θεσμική πρωτοβουλία, έως ότου επιτευχθεί η οριστική επίλυσή του προς όφελος των κατοίκων της Αλεξανδρινής.