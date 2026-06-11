Λιθουανοί εκπαιδευτικοί και μαθητές στο Γυμνάσιο Γιάννουλης

Το Γυμνάσιο Γιάννουλης επισκέφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ τρεις εκπαιδευτικοί και 12 μαθητές από το Γυμνάσιο της Λιθουανίας.

Η λιθουανική αποστολή συμμετείχε σε σειρά δράσεων με θεματολογία από την ποίηση, τη μυθολογία και τον ελληνικό πολιτισμό που οργανώθηκαν από τη διευθύντρια κ. Μ. Καραμπάτσα και τους υποδιευθυντές κ.κ. Γ.Αρβανίτη, ο οποίος είχε και το γενικό συντονισμό της δράσης, και Π. Κωσταδήμα.

Αναλυτικότερα, παρουσιάστηκαν με εξαιρετικά αποτελέσματα και εντυπώσεις τα εξής αφιερώματα:

· Το πρότζεκτ «Οι θεοί ανάμεσά μας – Ανταλλαγή Μύθων μεταξύ Ελλάδας και Λιθουανίας» με πρωτοβουλία της κ. Παρασκευής Κωσταδήμα ΠΕΟ6, υποδιευθύντριας του Γυμνασίου μας.

· Επίσης, η φιλόλογος του σχολείου κ. Ασημίνα Μπάφα επιμελήθηκε ένα αφιέρωμα στην αντιπροσωπευτική ποίηση του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη αναλύοντας και μεταφράζοντας στη γλώσσα τους διάσημους στίχους του, ενώ οι καλεσμένοι μας ήρθαν σε επαφή και απήλαυσαν τις μελωδίες των μεγάλων ελλήνων συνθετών, Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Διονύση Σαββόπουλο όπως τις ερμήνευσε η Φιλαρμονική του Δήμου Λαρισαίων.

· Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εκπαιδευτική εκδρομή στο αρχαίο θέατρο του Δίου και οργανωμένη ξενάγηση στους χώρους του θεάτρου και του Μουσείου.

Η γενική εντύπωση είναι εξαιρετικά θετική για την ποιότητα και το περιεχόμενο των δράσεων και τόσο η ελληνική όσο και η λιθουανική πλευρά συμφώνησαν να επεκτείνουν, να εμβαθύνουν και να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.