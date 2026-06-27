Λιμνοδεξαμένη στον Πυργετό – Μελέτη προωθεί ο Δήμος Τεμπών

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων πραγματοποιεί ο Δήμος Τεμπών, καθώς η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την πρόθεση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας 2026-2030, στον Άξονα Προτεραιότητας 6.4 «Διαχείριση υδάτινων πόρων (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα κ.ά.)».

Η πρόταση αφορά την εκπόνηση της «Υδραυλικής Μελέτης Λιμνοδεξαμενής και Αρδευτικού Δικτύου στον Πυργετό του Δήμου Τεμπών», ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας που αποτελεί το πρώτο και απαραίτητο βήμα για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών άρδευσης στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση διαθέτει συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 650.000,00 ευρώ, η οποία προορίζεται για δράσεις διαχείρισης υδάτινων πόρων, με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση του νερού, την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.

Η εκπόνηση της μελέτης θα αποτελέσει τη βάση για τη διεκδίκηση των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων που θα οδηγήσουν στην κατασκευή ενός έργου με σημαντικά οφέλη για τους παραγωγούς της περιοχής, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση επαρκών υδατικών πόρων και στη μείωση του κόστους άρδευσης.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Η διαχείριση του νερού αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον πρωτογενή τομέα και ταυτόχρονα βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας.

Με την ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής προχωρούμε στην υποβολή μιας ιδιαίτερα σημαντικής πρότασης που αφορά την εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης για τη δημιουργία λιμνοδεξαμενής και σύγχρονου αρδευτικού δικτύου στον Πυργετό. Πρόκειται για μια στρατηγική παρέμβαση που ανοίγει τον δρόμο για ένα έργο πνοής, το οποίο θα εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες άρδευσης, θα ενισχύσει την αγροτική παραγωγή και θα συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Ως Δημοτική Αρχή εργαζόμαστε με σχέδιο, προετοιμάζουμε ώριμες μελέτες και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε ο Δήμος Τεμπών να αποκτήσει τις υποδομές που έχει ανάγκη. Στόχος μας είναι να στηρίζουμε έμπρακτα τους ανθρώπους της παραγωγής και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για έναν ισχυρό και ανταγωνιστικό αγροτικό τομέα.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, για τη διαρκή συνεργασία και τη στήριξή του στις αναπτυξιακές προσπάθειες του Δήμου Τεμπών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στους δήμους, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα. Είμαι βέβαιος ότι, μέσα από αυτή τη στενή συνεργασία, θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε σημαντικά έργα που θα αφήσουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην ανάπτυξη του τόπου μας και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και των παραγωγών μας.»