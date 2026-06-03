Λουκέτο στο κατάστημα ΕΛΤΑ Τυρνάβου – Νέα υποβάθμιση της περιοχής και της δημόσιας εξυπηρέτησης

Ο Δήμος Τυρνάβου ενημερώθηκε σήμερα, για το επικείμενο οριστικό κλείσιμο του καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) στον Τύρναβο, μια εξέλιξη που αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την τοπική κοινωνία και τη δημόσια εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η απόφαση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο εμφατικό τρόπο μια διαχρονική πολιτική αποδόμησης και συρρίκνωσης των δημόσιων υπηρεσιών στην περιφέρεια, με κριτήρια αποκλειστικά ιδιωτικοοικονομικής λειτουργίας και «κόστους – οφέλους», που δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Για τον λόγο αυτό, αύριο το πρωί στο Δημαρχείο Τυρνάβου έχει προγραμματιστεί ήδη έκτακτη σύσκεψη του Δημάρχου Στέλιου Τσικριτσή με εργαζόμενους και τους εκπροσώπους του Ταχυδρομείου, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι δυνατές παρεμβάσεις και οι επόμενες κινήσεις της δημοτικής αρχής.

Θυμίζουμε ότι από την πρώτη στιγμή που η διοίκηση των ΕΛΤΑ, ανέπτυξε τους σχεδιασμούς της, υπήρξε άμεση αντίδραση της δημοτικής αρχής τόσο με τη λήψη ψηφίσματος από το δημοτικό συμβούλιο, με παρεμβάσεις προς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και συμμετοχή σε κινητοποιήσεις και συντονισμένες δράσεις με άλλους δήμους και κοινωνικούς φορείς της περιοχής

Παρά τις συνεχείς αυτές παρεμβάσεις, η πολιτική απόφαση για το κλείσιμο προχώρησε, αγνοώντας τις ανάγκες χιλιάδων πολιτών, ηλικιωμένων, αγροτών και επαγγελματιών που εξυπηρετούνταν καθημερινά.

Η σημερινή εξέλιξη δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης πολιτικής που εφαρμόζεται από διαδοχικές κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως πολιτικής απόχρωσης, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες ως πεδίο «εξυγίανσης» με καθαρά οικονομικούς όρους.

Οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένων τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ σε προηγούμενες περιόδους διακυβέρνησης, συνέβαλαν με διαφορετικούς τρόπους στη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΤΑ με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σημερινή κατάσταση συρρίκνωσης και αποχώρησης από την περιφέρεια.

Το λουκέτο και η παράδοση βασικών υπηρεσιών στους ιδιώτες, αποτελεί μέρος μιας συνολικής πολιτικής που οδηγεί στην περαιτέρω ερήμωση της υπαίθρου, στην αποδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και στη δημιουργία ανισοτήτων στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν αποδέχεται την απόφαση αυτή και θα συνεχίσει με κάθε θεσμικό και πολιτικό μέσο να αντιστέκεται σε τέτοιους σχεδιασμούς.