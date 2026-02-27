Λουλούδια και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών

Στη Λάρισα βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, κ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, συνοδευόμενος από τον κ. Λάμπρο Ζάρρα, Πρόεδρο του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων

Ν. Λάρισας, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο κ. Στοϊμενίδης σε δήλωση του :

“Η παρουσία μας υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια των πολιτών και των εργαζομένων δεν μπορεί να μένει θεωρητική. Είναι υποχρέωση μας να διεκδικήσουμε ουσιαστικά μέτρα, σαφείς πολιτικές και αποτελεσματική εποπτεία, ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ ξανά τέτοια τραγικά γεγονότα.”

Στη συνέχεια, οι κ.κ. Στοϊμενίδης και Ζάρρας κατέθεσαν λουλούδια στο μνημείο που έχει στηθεί στην πλατεία του ΟΣΕ Λάρισας και τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, σε ένδειξη σεβασμού και περισυλλογής.

Η επίσκεψη αυτή αναδεικνύει τη σταθερή δέσμευση των συνδικαλιστικών φορέων να τιμούν τη μνήμη των θυμάτων και να διεκδικούν την προστασία της ζωής και της ασφάλειας όλων των εργαζομένων και των πολιτών.