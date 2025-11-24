Λ. Ζάρρας: “Άμεση παρέμβαση για τους αγροτικούς δρόμους-Η δημοτική αρχή σε αδράνεια”

Σε δήλωσή του, σχετικά με την κατάσταση των δρόμων στους Γόννους, ο δημοτικός σύμβουλος Τεμπών Λάμπρος Ζάρρας αναφέρει τα εξής:

“Επανέρχομαι σε ένα σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα και την παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Γόννων και όχι μόνο ,και αυτό είναι η απαράδεκτη κατάσταση των αγροτικών δρόμων που οδηγούν στα κτήματα των ελαιοπαραγωγών.

Τις τελευταίες ημέρες, κάτοικοι και παραγωγοί της περιοχής καταγγέλλουν με αγωνία ότι, ενώ βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα της περιόδου συγκομιδής της ελιάς, οι αγροτικοί δρόμοι παραμένουν απροσπέλαστοι. Πέτρες, βάτα, λακκούβες και σημεία που έχουν πρακτικά εγκαταλειφθεί καθιστούν την πρόσβαση εξαιρετικά δύσκολη, πολλές φορές αδύνατη, προκαλώντας ζημιές σε οχήματα και δημιουργώντας καθυστερήσεις στη συγκομιδή.

Παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες προς τη δημοτική αρχή, δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση της κατάστασης. Η αδιαφορία αυτή έχει οδηγήσει πολλούς παραγωγούς να νιώθουν εγκαταλελειμμένοι, σε μια περίοδο που η εργασία τους κορυφώνεται και η τοπική οικονομία βασίζεται σε αυτή.

Με τη Γιορτή της Ελιάς να πλησιάζει, γεννάται ένα εύλογο ερώτημα:

Πώς σκοπεύει η δημοτική αρχή να αντικρίσει τους δημότες των Γόννων, όταν τους αφήνει χωρίς βασική πρόσβαση στα κτήματά τους;

Απαιτείται άμεσα:

Α) Καθαρισμός και διάνοιξη των αγροτικών δρόμων.

Β) Απομάκρυνση εμποδίων (βάτα, πέτρες, φερτά υλικά).

Γ) Συντονισμένο σχέδιο συντήρησης και όχι πρόσκαιρες λύσεις.

Οι κάτοικοι δεν ζητούν τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο, σεβασμό και έμπρακτο ενδιαφέρον για τις ανάγκες τους.

Η κατάσταση δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί”.