Λάρισα

Μέχρι και 31 Ιουλίου  η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις στις Ανώτερες Σχολές Χορού

Μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2026 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις εξετάσεις εισαγωγής στις Ανώτερες Σχολές Χορού, έτους 2026-2027, σύμφωνα με Ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Πληροφορίες για τις εξετάσεις και τις Ανώτερες Σχολές Χορού αναρτώνται στο site του Υπουργείου Πολιτισμού (www.culture.gov.gr  Για τον πολίτη / Πληροφορίες για τον Πολίτη – Σύγχρονος Πολιτισμός / Θέατρο και Χορός/ Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού).

Η Ανώτερη Σχολή Χορού Δήμου Λαρισαίων, -η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού-, ιδρύθηκε το 1997 συμβάλλοντας στην αποκέντρωση της ανώτερης επαγγελματικής χορευτικής εκπαίδευσης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Στην πορεία της λειτουργίας της έχει καταφέρει να γίνει πόλος έλξης για σπουδαστές/σπουδάστριες χορού από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η φοίτηση είναι τριετής και υποχρεωτική και όσοι/όσες αποφοιτούν λαμβάνουν Δίπλωμα Καθηγητή/Καθηγήτριας Χορού ή Πτυχίο Χορευτή/Χορεύτριας.

Οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες της Ανώτερης Σχολής Χορού Δήμου Λαρισαίων αποκομίζουν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να έχουν μία πετυχημένη σταδιοδρομία, δίαυλοι γνώσης και έμπνευσης, είτε ως Καθηγητές /Καθηγήτριες Χορού, είτε ως χορευτές/χορεύτριες και δημιουργοί σε σχήματα και σκηνές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα σπουδών –Π.Δ. 372/83- περιλαμβάνει:

• ΚΥΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κλασικός Χορός, Σύγχρονος Χορός, Ρυθμική, Θεωρία και Ανάλυση τεχνικής Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, Διδασκαλία.

• ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μουσική, Εφαρμοσμένη Ανατομία και Μυολογία, Ιστορικοί και Θεατρικοί Χοροί, Ρεπερτόριο, Ελληνικοί Χοροί, Ιστορία Χορού, Αυτοσχεδιασμός και Στοιχεία Χορογραφίας, Παιδαγωγική Ψυχολογία.

Πληροφορίες για την Ανώτερη Σχολή Χορού Δήμου Λαρισαίων: Γεωργιάδου 53 (Μύλος του Παππά), τηλ. 2410256464, balletsc@otenet.gr

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