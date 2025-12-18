Μήνυμα ισότητας και συμπερίληψης από το Aegean College Λάρισας

Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε η φιλανθρωπική εκδήλωση «Όλοι μοναδικοί, Όλοι ίσοι, Νικάμε ΜΑΖΙ», την Κυριακή, 07 Δεκεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης Λάρισας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου), με το Aegean College να συμμετέχει ενεργά στη δράση, ενισχύοντας το μήνυμα ισότητας και συμπερίληψης.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Αθλητικό Σύλλογο Ολυμπιάδα ΑμεΑ, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων, τη ΔΕΥΑΛ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, και ανέδειξε τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσο κοινωνικής συνοχής και σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Κεντρικό σημείο αποτέλεσε ο Φιλανθρωπικός Αγώνας Μπάσκετ με Αμαξίδιο, που συγκέντρωσε θερμή ανταπόκριση από το κοινό, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο τέτοιων πρωτοβουλιών.

Το Aegean College, με σταθερό προσανατολισμό στην κοινωνική υπευθυνότητα, στηρίζει έμπρακτα δράσεις που ενδυναμώνουν τα άτομα με αναπηρία, προάγουν τον αθλητισμό χωρίς αποκλεισμούς και ενισχύουν την ισότιμη πρόσβαση όλων σε ευκαιρίες και θετικές εμπειρίες.

