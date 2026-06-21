Μήνυμα του Δ. Κουρέτα στους υποψηφίους των Πανελλαδικών: «Πάντα να θυμάσαι όσους σε αγάπησαν και θα παίρνεις δύναμη»

Μήνυμα στους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων, έστειλε με ανάρτησή του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

“Όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες με παίρνουν τηλέφωνο γονείς να μιλήσω με τα παιδιά τους. Τι να δηλώσω κύριε Κουρέτα; Κάθε χρόνο οι ίδιες σκέψεις αλλά με λίγο προσθήκη των εμπειριών της προηγούμενης χρονιάς.

Αποφάσισες λοιπόν να χτυπήσεις την πόρτα της Χ σχολής. Θα μπεις και θα διαπιστώσεις ότι ο χρόνος σου θα μοιράζεται ανάμεσα στη σχολή κυρίως και στο σπίτι αφού πλέον έχεις καταλάβει ότι η κοινωνία είναι και θα παραμείνει ανταγωνιστική. Η φοιτητική δραστηριότητα θα παρουσιάζεται περιορισμένη, αντίθετα με αυτό που νόμιζες. Θα υφίσταται την επίδραση των καθηγητών σου και των συμφοιτητών σου και θα βλέπεις μεταβολες στις αντιλήψεις σου για τη ζωή. Αγάπη, τέχνες, μουσική, πολιτική, θρησκεία όλα θα τα βλέπεις κάτω από άλλο πρίσμα. Ακόμη και τον θάνατο. Να θυμάσαι επειδή η δική μας σχολή ανήκει στις θετικές, οι τέχνες θα είναι περιορισμένες στον χρόνο που έχεις. Όμως προσπάθησε νωρίς να ενστερνιστείς ότι η τέχνη δημιουργεί ένα άλλο κόσμο που δεν υπάρχει και τον οποίο τον θέλουμε γιατί χωρίς αυτόν η ζωή μας θα ήταν ανυπόφορη. Ενώ η επιστήμη καταγράφει τον υπάρχοντα κόσμο.

Κάποια στιγμή θα τελειώσεις και θα φύγεις. Θα βρεις δουλειά, θα κάνεις οικογένεια και αν προσέχεις αυτά που θα λέμε στο αμφιθέατρο θα γεράσεις καλά με κάτι αρθριτικά μόνο. Θα σε παιδεψουν οι θάνατοι προσφιλών προσώπων και οι σχέσεις με το αλλο φύλο. Σίγουρα θα διαπιστώσεις μετά από χρόνια ότι έκανες και λάθος επιλογές. Δείξε αγάπη, μπορεί να τροποποιήσεις το δρόμο μην εγκαταλείψεις όμως. Πάντα να θυμάσαι όσους σε αγάπησαν. Και θα παίρνεις δύναμη.

Κάποια στιγμή θα κλείσεις τον κύκλο με την διαπίστωση ότι δεν παίρνεις κάτι μαζί σου και η ζωή συνεχίζεται και χωρις εσένα. Νέα προβλήματα θα υπάρχουν, αλλα θα λύνονται αλλά όχι. Το πανεπιστήμιο θα αλλάζει, το δολλάριο θα ανταγωνίζεται το ευρώ, τα δένδρα πάντα θα καρποφορούν , στο περιβάλλον πάντα θα περιέχονται τοξικές ουσίες που προσπαθούμε να είναι λιγότερες και πάντοτε η ζωή σου να εμφορείται από αγωνιστικό πνεύμα, στάση ελπίδας, αλλά κυρίως αγάπη.

Εύχομαι όταν φύγεις από τη σχολή να έχεις λίγο καταλάβει τι σημαίνει δυνατότητα ανάπτυξης του ατόμου σου. Εγώ μέχρι να πάρω πτυχίο τίποτα δεν κατάλαβα”.