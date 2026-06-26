Μήνυμα του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Τεμπών Κώστα Κολλάτου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δήμου Τεμπών που συμμετείχαν σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που πέτυχε ο καθένας, αξίζουν τον σεβασμό και την αναγνώριση μας για τον αγώνα, την επιμονή και την προσπάθεια που κατέβαλαν.

Οι Πανελλαδικές αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, αλλά δεν καθορίζουν ούτε την αξία ούτε το μέλλον κανενός νέου ανθρώπου. Σε όσους πέτυχαν τον στόχο τους, εύχομαι μια δημιουργική και γεμάτη εμπειρίες φοιτητική πορεία. Σε όσους δεν είδαν το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν, θέλω να τους υπενθυμίσω ότι η ζωή προσφέρει πολλές ευκαιρίες και διαφορετικούς δρόμους για την επίτευξη των ονείρων τους. Η επιτυχία δεν μετριέται από μία μόνο στιγμή, αλλά από τη δύναμη να συνεχίζεις με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά με αγάπη, υπομονή και στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της απαιτητικής διαδρομής. Εύχομαι σε όλες και όλους καλή συνέχεια, υγεία και κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματά τους.

Κώστας Κολλάτος

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης

Δήμου Τεμπών