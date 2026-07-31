Μήνυση για τις προσλήψεις του ΟΣΕ στη Λάρισα – Τι αναφέρει ο δικηγόρος Θωμάς Παπαλιάγκας

Σοβαρές καταγγελίες για τη διαδικασία προσλήψεων στον ΟΣΕ διατύπωσε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας ο δικηγόρος και αν. τομεάρχης Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ κ. Θωμάς Παπαλιάγκας, μετά την κατάθεση μήνυσης από τον κ. Ιωάννη Ζαφείρη, επιτυχόντα στους οριστικούς πίνακες της προκήρυξης 1/2022, ο οποίος υποστηρίζει ότι αποκλείστηκε εκ των υστέρων από την πρόσληψη χωρίς σαφή αιτιολογία.

Ο κ. Παπαλιάγκας χαρακτήρισε την υπόθεση «σκάνδαλο μεγάλου βεληνεκούς», υποστηρίζοντας ότι πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος τόσο η στάση των αρμόδιων στελεχών του ΟΣΕ όσο και ο ρόλος της ιδιωτικής εταιρείας που ανέλαβε τη διεξαγωγή των ψυχομετρικών δοκιμασιών.

«Βρεθήκαμε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λάρισας για να υποβάλουμε μήνυση σε βάρος των επιτετραμμένων και των επιτελών του ΟΣΕ, καθώς και της εταιρείας που ανέλαβε τα ψυχομετρικά τεστ», δήλωσε, αφήνοντας αιχμές για τη διαφάνεια και την αξιοκρατία της διαδικασίας.

Όπως ανέφερε, η προκήρυξη αφορούσε εκατοντάδες θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων σταθμάρχες, κλειδούχοι, ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό των υποψηφίων που είχαν ήδη εμφανιστεί ως επιτυχόντες αποκλείστηκε αργότερα, μετά τη συμμετοχή του σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν από ιδιωτική εταιρεία.

«Φαίνεται ότι περίπου το 80% των υποψηφίων που είχαν ήδη επιτύχει κρίθηκαν τελικά ακατάλληλοι λόγω των ψυχομετρικών τεστ. Αυτό είναι αδύνατον να μη δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα», τόνισε ο κ. Παπαλιάγκας.

Παράλληλα, συνέδεσε την υπόθεση με τη γενικότερη ανάγκη για διαφάνεια και υπευθυνότητα στον σιδηρόδρομο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ούτε η τραγωδία των Τεμπών ήταν αρκετή ώστε ο ΟΣΕ να σοβαρευτεί και να κινήσει μια πραγματικά αξιοκρατική διαδικασία προσλήψεων».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι πρέπει να ερευνηθεί εάν η συγκεκριμένη διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνουν κενές οργανικές θέσεις και να συνεχιστεί η κάλυψη αναγκών από εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι, όπως είπε, δεν περνούν από αντίστοιχη διαδικασία επιλογής.

«Πρέπει επιτέλους να δούμε τις ζωές των ανθρώπων και των επιβατών με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Πρόκειται για μία υπόθεση που η Εισαγγελία οφείλει να διερευνήσει οπωσδήποτε», κατέληξε.

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΕΠΙΤΥΧΩΝ

Η μήνυση κατατέθηκε από τον κ. Ιωάννη Ζαφείρη κατά του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και αγνώστων, προς το παρόν, δραστών, με αίτημα να διερευνηθούν τα καταγγελλόμενα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και της απάτης.

Ο κ. Ζαφείρης δήλωσε ότι είχε περιληφθεί στους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων της προκήρυξης 1/2022 και είχε λάβει έγγραφο με το οποίο ενημερωνόταν για την πρόσληψή του ως προσωπικό ελιγμών – κλειδούχος. Όπως αναφέρεται και στη μήνυση, αποδέχθηκε εγγράφως τη θέση, επαναλαμβάνοντας παράλληλα αίτημά του για τη διόρθωση των μορίων του για τη θέση του σταθμάρχη.

«Παρόλο που ήμουν επιτυχών στους οριστικούς πίνακες, μου είχε έρθει χαρτί διορισμού και είχα αποδεχθεί τη θέση, στη συνέχεια κλήθηκα να δώσω ψυχομετρικά τεστ σε ιδιωτική εταιρεία και να περάσω ξανά από ιατρικές εξετάσεις», ανέφερε.

Οι ψυχομετρικές διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2026 στη Θεσσαλονίκη. Ο μηνυτής υποστηρίζει ότι δεν είχε ενημερωθεί αναλυτικά για το περιεχόμενό τους και ότι κατά τη διεξαγωγή τους δεν υπήρχε παρουσία επιβλέποντος από το ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την ολοκλήρωση των δοκιμασιών έλαβε ανυπόγραφο ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο ενημερωνόταν γενικά ότι δεν μπορούσε να συνεχιστεί η διαδικασία πρόσληψής του, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένος λόγος ή η δοκιμασία στην οποία είχε κριθεί ακατάλληλος.

«Προσφεύγω στην ελληνική Δικαιοσύνη γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν σοβαρά λάθη και παραλείψεις, τα οποία πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στον δικηγόρο μου, Θωμά Παπαλιάγκα», δήλωσε ο κ. Ζαφείρης.

Στη μήνυση γίνεται επίσης αναφορά σε απόφαση του ΟΣΕ, σύμφωνα με την οποία προσλήφθηκαν έξι κλειδούχοι από τους 49 υποψηφίους που περιλαμβάνονταν στους οριστικούς πίνακες και 15 σταθμάρχες από συνολικά 57 επιτυχόντες, καθώς και δύο χειριστές μηχανημάτων έργου.