Μία μοναδική συναυλία από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στις  7 Μαΐου  στο  Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η κορυφαία συμφωνική ορχήστρα της χώρας, έρχεται στη Λάρισα, επιβεβαιώνοντας τον εξωστρεφή προσανατολισμό του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας και τη διαρκή του προσπάθεια να φέρνει το κοινό της πόλης, σε επαφή με τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές δυνάμεις της χώρας. Στο πλαίσιο των «εκτός των τειχών» εμφανίσεών της, η Ορχήστρα παρουσιάζει μια ξεχωριστή συναυλία την Πέμπτη 7 Μαΐου, στην Αίθουσα Συναυλιών του Δ.Ω.Λ.

Στο πόντιουμ βρίσκεται η Κάτια Μολφέση, μία από τις πιο δραστήριες αρχιμουσικούς της νέας γενιάς, η οποία καθοδηγεί την Ορχήστρα σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική μεγαλοπρέπεια και τον ρομαντικό λυρισμό.

Επίκεντρο της βραδιάς αποτελεί η εμβληματική Συμφωνία αρ. 41 «του Διός» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, όπου η τελειότητα της μορφής συναντά μια υψηλή πνευματική διάσταση. Σε αντιδιαστολή, η Σερενάτα για έγχορδα του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκυ αναδεικνύει τον βαθύ λυρισμό και τη μελωδική γενναιοδωρία του συνθέτη, με σαφείς αναφορές στην αισθητική του 18ου αιώνα. Ανάμεσα στα δύο έργα, παρουσιάζεται το Κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη, με σολίστ τους κορυφαίους κορνίστες της Ορχήστρας, Κώστα Σίσκο και Χρήστο Σαλβάνο.

Η παρουσία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στη Λάρισα συνιστά ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της περιόδου, ενισχύοντας τη δυναμική της πόλης στον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη και αναδεικνύοντας τον ρόλο του Δημοτικού Ωδείου ως ενεργού πυρήνα καλλιτεχνικής δημιουργίας και εξωστρέφειας.

Το πρόγραμμα με μία ματιά

ΠΙΟΤΡ ΙΛΙΤΣ ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ (1840 – 1893)

Σερενάτα για έγχορδα σε ντο μείζονα, έργο 48

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΗΣ (γεν. 1957)

Κοντσέρτο για δύο κόρνα και ορχήστρα

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟΤΣΑΡΤ (1756 – 1791)

Συμφωνία αρ. 41 σε ντο μείζονα, K.551 «του Διός»

Μουσική διεύθυνση: Κάτια Μολφέση

Σολίστ: Κώστας Σίσκος | κόρνο

Χρήστος Σαλβάνος | κόρνο

Πληροφορίες εισιτηρίων

Τιμές εισιτηρίων: 25€ και 15€ (εκπτωτικό)

Πέμπτη 07 ΜΑΐΟΥ 2026, 20:30