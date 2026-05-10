Μία ξεχωριστή δράση για την “Γιορτή της Μητέρας” από την ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας

Με αφορμή την “Γιορτή της Μητέρας” που φέτος γιορτάζεται σήμερα Κυριακή 10 Μαΐου 2026 και προσανατολισμένοι στην αναγνώριση του πολυσήμαντου και δυναμικού ρόλου της μητέρας στον επαγγελματικό χώρο και σε κάθε πτυχή του καθημερινού βίου, γυναίκες και άνδρες αστυνομικοί συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου Λάρισας.

Ακολούθως, ανέγραψαν σύντομα μηνύματα σε αυτοκόλλητα χαρτάκια (post-it), τα οποία τοποθέτησαν σε ξύλινο πίνακα, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο και συλλογικό «τοίχο μηνυμάτων», αναδεικνύοντας τον σπουδαίο ρόλο της μητέρας.

Παράλληλα, προσφέρθηκαν συμβολικά δώρα και συγκεκριμένα μπρελόκ και κρεμαστές θήκες για κάρτες, ως ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης, τα οποία έφεραν μηνύματα σχετικά με την ημέρα.

Πρόκειται για μία δράση που αναδεικνύει αξίες όπως ο σεβασμός προς τη μητέρα και τη μητρότητα, τιμώντας τον ουσιαστικό κοινωνικό τους ρόλο, ενώ παράλληλα προβάλλει τον εργασιακό χώρο των αστυνομικών ως χώρο κοινωνικής προσφοράς και εξωστρέφειας.

Ανάλογες δράσεις θα πραγματοποιηθούν και στο μέλλον.