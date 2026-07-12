Μία σύλληψη στη Ελασσόνα για πυροβολισμούς – Δικογραφία σε βάρος και ιδιοκτήτη του όπλου

Συνελήφθη, χθες (11-07-2026) το απόγευμα στην Ελασσόνα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος έτερου ημεδαπού, σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελλομένων, βρέθηκε ο ανωτέρω και συνελήφθη, καθόσον λίγο νωρίτερα προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς, ενώ παρέδωσε και κατασχέθηκαν (1) κυνηγετικό όπλο, ιδιοκτησίας του έτερου ημεδαπού που σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, καθώς και (43) κυνηγετικά φυσίγγια. Επιπλέον, κατασχέθηκαν (8) κάλυκες-κυνηγετικά φυσίγγια κενού περιεχομένου.