Μαζί για τη Λάρισα: Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο- Ολοκληρώστε τη σύνδεση Βιοκαρπέτ – Βόλου τώρα

Η Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών “Μαζί για τη Λάρισα” σε ανακοίνωσή της για την οδό Βόλου αναφέρει τα εξής:

“Η πρόσφατη τραγωδία στην οδό Βόλου, με τον άδικο χαμό μιας συμπολίτισσάς μας κάτω από τις ρόδες βαρέος οχήματος, ξεπερνά τα όρια της «κακιάς στιγμής» και αγγίζει τα όρια της εγκληματικής αδιαφορίας. Η οδός Βόλου δεν είναι πλέον ένας απλός δρόμος· είναι μια διαχρονική καρμανιόλα μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας, όπου έχουν καταγραφεί δεκάδες ατυχήματα, τραυματισμοί και απώλειες ζωών τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ένα απέραντο εικονοστάσι που υπενθυμίζει τις προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν συστηματικά.

Ως ανεξάρτητη κίνηση πολιτών επισημαίνουμε ότι χωρίς το τμήμα Βιοκαρπέτ – Βόλου, ο οδικός δακτύλιος της Λάρισας παραμένει «τυφλός». Πρόκειται για ένα παράδοξο υποδομών: η κίνηση που έρχεται από τον αυτοκινητόδρομο (ΠΑΘΕ) και κατευθύνεται προς τον Βόλο ή το κέντρο της πόλης, αναγκάζεται ελλείψει σύνδεσης να διοχετεύεται μέσα από πυκνοκατοικημένες γειτονιές. Το αποτέλεσμα είναι εκατοντάδες βαρέα οχήματα να «εγκλωβίζονται» καθημερινά σε δρόμους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση.

ΜΙΑ ΟΔΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Είναι σαφές από κάθε κυκλοφοριακή προσέγγιση ότι η οδός Βόλου δεν σχεδιάστηκε ποτέ για να αντέχει τον τεράστιο φόρτο βαρέων οχημάτων που δέχεται σήμερα. Η κατάσταση είναι πλέον εκρηκτική καθώς:

Η οδός Βόλου έχει εξελιχθεί σε έναν εξαιρετικά εμπορικό δρόμο με μεγάλη κίνηση, συγκεντρώνοντας πλήθος καταστημάτων και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.

Πρόκειται για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, η οποία αποτελεί ουσιαστικά τη μόνη κατεύθυνση προς την οποία μπορεί να επεκταθεί οικιστικά η Λάρισα. Η συνύπαρξη βαρέων οχημάτων με τη μελλοντική ανάπτυξη της πόλης είναι αδύνατη και επικίνδυνη.

Οι συνθήκες είναι ακατάλληλες για την ασφάλεια πεζών και ποδηλατών, μετατρέποντας κάθε διέλευση σε ρίσκο ζωής.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ:

Άμεση και Κατεπείγουσα Χρηματοδότηση: Απαιτούμε από τον Δήμο Λαρισαίων , την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Υπουργείο Υποδομών να θέσουν την κατασκευή του τμήματος Βιοκαρπέτ – Βόλου (νέα χάραξη 4 χλμ) σε καθεστώς απόλυτης προτεραιότητας. Η ανάδειξη αναδόχου για τη μελέτη είναι θετική, αλλά χωρίς εξασφαλισμένα κονδύλια για την υλοποίηση, το έργο παραμένει στις μακέτες.

Απαγόρευση Διέλευσης Βαρέων Οχημάτων: Μέχρι την ολοκλήρωση της σύνδεσης, ζητάμε την αυστηρή απαγόρευση εισόδου φορτηγών στην οδό Βόλου και την υποχρεωτική εκτροπή τους από εναλλακτικές διαδρομές.

Άμεσες Παρεμβάσεις Ασφαλείας: Ενίσχυση φωτισμού, σύγχρονη σήμανση και δημιουργία ασφαλών διαβάσεων στα σημεία που έχουν καταγραφεί τα περισσότερα ατυχήματα.

Δεν ζητάμε γενικές υποσχέσεις. Ζητάμε το συγκεκριμένο έργο: Τη σύνδεση Βιοκαρπέτ – Βόλου τώρα. Κάθε μέρα καθυστέρησης της χρηματοδότησης είναι μια μέρα που θέτει σε κίνδυνο τις ζωές μας. Η ανοχή μας εξαντλήθηκε.”