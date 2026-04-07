“Μαζί μια Αγκαλιά” στη Λάρισα – Μια πρωτοβουλία του Φαρμακευτικού Συλλόγου

Η Λάρισα γίνεται σημείο αναφοράς για την πρόληψη, την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό

Από τις 23 έως τις 26 Απριλίου 2026, η Κεντρική Πλατεία της Λάρισας φιλοξενεί για ακόμη μία χρονιά τη μεγάλη πολυθεματική δράση «ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ», μια πρωτοβουλία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός κοινωνικής προσφοράς και πρόληψης για την τοπική κοινωνία.

Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη του κινήματος του ανθρωπισμού, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, καθώς και στην προώθηση της αξίας της πρόληψης και του υγιεινού τρόπου ζωής, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα ενημερωτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων.

Το «ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ» πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρισας, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τον Δήμο Λαρισαίων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ συμμετέχουν ενεργά δεκάδες επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς, πανεπιστημιακές κλινικές, σύλλογοι ασθενών και οργανώσεις της περιοχής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραημέρου, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πλήθος δράσεων, όπως:

ενημερωτικές καμπάνιες για την πρόληψη και την υγεία

δράσεις για την ορθή χρήση των φαρμάκων και την προστασία από το μελάνωμα

επιστημονικές μετρήσεις και τεστ

εθελοντική αιμοδοσία

εγγραφή δοτών μυελού των οστών

εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες

δράσεις για παιδιά και οικογένειες

αθλητικές και διαδραστικές δραστηριότητες

πολιτιστικές εκδηλώσεις με έμφαση σε μεγάλες συναυλίες και κεντρικά μουσικά events υψηλής συμμετοχής, που θα αποτελέσουν κορυφαίες στιγμές του τετραημέρου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενεργή συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι παρέχουν ενημέρωση και συμβουλευτική, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της πρόληψης και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Κορύφωση με τον αγώνα «RUN FOR AUTISM»

Η φετινή διοργάνωση κορυφώνεται την Κυριακή 26 Απριλίου με τον 4ο αγώνα δρόμου «RUN FOR AUTISM LARISSA 2026», που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Αυτισμού Λάρισας, με τη στήριξη θεσμικών και αθλητικών φορέων της περιοχής και τη συμμετοχή του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας και του «ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ».

Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού, συμμετοχής και αλληλεγγύης, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την ενίσχυση των δράσεων για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού, προβάλλοντας το μήνυμα της αποδοχής, της ισότητας και της συμπερίληψης.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί με αφετηρία και τερματισμό την Κεντρική Πλατεία Λάρισας, εντός του χώρου των εκδηλώσεων «ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ», ενώ αναμένεται η συμμετοχή χιλιάδων πολιτών κάθε ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας:

👉 www.autismthessaly.gr

ή να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2410613112

FOR WOMEN Artivism Festival

Πανελλαδικό φεστιβάλ για την έμφυλη ισότητα μέσα από την τέχνη

Παράλληλα, την ίδια περίοδο (23–26 Απριλίου), η Λάρισα φιλοξενεί το FOR WOMEN Artivism Festival, ένα πανελλαδικό φεστιβάλ – οδοιπορικό αφιερωμένο στην έμφυλη ισότητα και την καταπολέμηση των στερεοτύπων μέσω της τέχνης.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων, όπως θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, βιωματικά εργαστήρια και ανοιχτές συζητήσεις, ενεργοποιώντας δημιουργικά την πόλη.

Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρξουν σημεία δημιουργικής σύμπραξης με τη δράση «ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ», με κορύφωση κοινές εκδηλώσεις την Κυριακή 26 Απριλίου στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας.

Η δράση «ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ» αποτελεί μια μεγάλη συλλογική προσπάθεια που ενώνει φορείς, επιστήμονες, εθελοντές και πολίτες, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα κοινωνικής συνοχής και προσφοράς.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, ως εμπνευστής και βασικός διοργανωτής, συνεχίζει να πρωτοστατεί σε δράσεις που προάγουν την υγεία, την πρόληψη και την κοινωνική αλληλεγγύη, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό ρόλο του φαρμακοποιού στην κοινωνία.