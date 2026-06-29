Μαζική συμμετοχή στις εξετάσεις οδήγησης και χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων

Με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα συνεχίζονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τους Δήμους, οι εξετάσεις για την έκδοση αδειών οδήγησης και χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων στις έδρες των δήμων και στις μεγαλύτερες κοινότητες, με στόχο τη διευκόλυνση των παραγωγών και στην ενίσχυση της συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Η Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και του Τμήματος Γεωργικών Μηχανημάτων και Αγροτικού Εξηλεκτρισμού, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους, προχώρησε στη διεξαγωγή εξετάσεων στους Δήμους Τεμπών (Μακρυχώρι, Πυργετός και Ομόλιο), Τυρνάβου, Ελασσόνας, Φαρσάλων και Αγιάς.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί συνολικά 771 άδειες οδήγησης και χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων, εκ των οποίων 197 στον Δήμο Τεμπών, 100 στον Δήμο Τυρνάβου, 262 στον Δήμο Ελασσόνας, 60 στον Δήμο Φαρσάλων και 152 στον Δήμο Αγιάς.

Η μεγάλη συμμετοχή και το υψηλό ποσοστό επιτυχίας των συμμετεχόντων, αναδεικνύουν τη σημασία της συγκεκριμένης δράσης, καθώς δόθηκε η δυνατότητα σε πολλούς παραγωγούς, οι οποίοι επί σειρά ετών αντιμετώπιζαν δυσκολίες πρόσβασης λόγω απόστασης ή άλλων αντικειμενικών περιορισμών, να αποκτήσουν νόμιμα και άμεσα στον τόπο τους άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτρης Τσέτσιλας σημείωσε: «Η μεγάλη συμμετοχή των παραγωγών στις εξετάσεις αδειών οδήγησης και χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων επιβεβαιώνει ότι η πρωτοβουλία καλύπτει μια ουσιαστική ανάγκη του πρωτογενούς τομέα. Η απόκτηση των απαραίτητων αδειών ενισχύει τόσο τη νομιμότητα της επαγγελματικής δραστηριότητας όσο και την ασφαλή χρήση των αγροτικών μηχανημάτων, συμβάλλοντας στην πρόληψη ατυχημάτων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις που στηρίζουν ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παραγωγών.