Μαθήματα υπολογιστών για ηλικιωμένους στον Δήμο Τυρνάβου

Στο πλαίσιο δράσης του Δικτύου Φορέων Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου κ. Βάιο Ζιώγα διοργανώνουν ομάδα εκμάθησης Η/Υ σε ηλικιωμένους, στον Τύρναβο με τίτλο: «Δεν Είναι Αργά να Κάνω Κλικ».

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Θέλετε να μιλάτε με τα εγγόνια σας που μένουν μακριά; Θέλετε να κλείνετε τα ραντεβού σας και να βλέπετε τις συνταγές των γιατρών σας από το σπίτι; Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και να ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια; Ελάτε στην παρέα μας! Σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων ειδικά για εσάς, με απλά λόγια, χωρίς δύσκολες ορολογίες και με πολλή υπομονή.

🌟 Τι θα κερδίσετε από τα μαθήματα;

·Επικοινωνία: Θα μάθετε να κάνετε βιντεοκλήσεις (Viber, Whatsup) για να βλέπετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα σαν να είναι δίπλα σας.

·Αυτονομία: Θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Gov.gr για τις δουλειές σας και την άυλη συνταγογράφηση χωρίς να περιμένετε σε ουρές.

·Ενημέρωση & Ψυχαγωγία: Θα μάθετε πώς να ψάχνετε πληροφορίες στο Google και πώς να βρίσκετε παλιές ταινίες και τραγούδια στο YouTube.

·Ασφάλεια: Θα σας δείξουμε πώς να προστατεύεστε από παγίδες στο διαδίκτυο και να νιώθετε σίγουροι.

📝 Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

1. Τα πρώτα βήματα: Πώς ανοίγει ο υπολογιστής και πώς χρησιμοποιούμε το ποντίκι.

2. Το διαδίκτυο (Internet): Αναζήτηση ειδήσεων και πληροφοριών.

3. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email): Αποστολή και λήψη μηνυμάτων.

4. Κοινωνική Δικτύωση: Βιντεοκλήσεις και φωτογραφίες.

5. Ψηφιακές Υπηρεσίες: Υγεία, Τράπεζες και Δημόσιο.

“Δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα από πριν. Ξεκινάμε μαζί από το μηδέν!”

📍 Πληροφορίες

· Έναρξη: 3 Φεβρουαρίου 2026

· Ημέρα & Ώρα: Κάθε Τρίτη 17:00 – 19:00 και για εννέα συναντήσεις

📞 Για να κλείσετε τη θέση σας, καλέστε:

στο Κέντρο Κοινότητας στα τηλέφωνα 2492350315 -323 -324

Χώρος Μαθημάτων: Εργαστήριο Πληροφορικής – 1ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

Υπεύθυνος διδασκαλίας: ΒΑΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας, τηλ:2492350315 email: kentrokoinotitasdt@gmail.com, καθημερινά ώρες υποδοχής κοινού 08:00-14:00.Το Κέντρο Κοινότητας εντάσσεται στο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).