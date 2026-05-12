Μαθήματα ψηφιακής ενδυνάμωσης για τους ηλικιωμένους στην Ελασσόνα

Μια νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων υλοποιείται στον Δήμο Ελασσόνας, στο πλαίσιο δράσεων κοινωνικής ενδυνάμωσης και προσαρμογής στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση Ηλικιωμένων» του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μέλη της τοπικής κοινωνίας τρίτης ηλικίας και στοχεύει στη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους μέσω της εξοικείωσης με βασικές ψηφιακές υπηρεσίες.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Δήμου Ελασσόνας, όπου έχουν συγκροτηθεί δύο τμήματα των 15 ατόμων.

Τα μαθήματα διεξάγονται σε πρωινές ώρες, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των συμμετεχόντων και διασφαλίζοντας ένα άνετο και υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές αλλά ουσιαστικές ψηφιακές δεξιότητες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση:

στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών επικοινωνίας

στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών

στην αξιοποίηση των υπηρεσιών της πλατφόρμας gov.gr

Παράλληλα, στη γνωριμία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα διατήρησης επαφής με συγγενείς και φίλους.

Ο Δήμος Ελασσόνας στηρίζει ενεργά τη συγκεκριμένη δράση, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ψηφιακής ένταξης των ηλικιωμένων. Στόχος είναι η συνέχιση και η διεύρυνση παρόμοιων πρωτοβουλιών, που συμβάλλουν στην κοινωνική συμμετοχή και την αυτονομία των πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας.Μέσα από τη συστηματική κατάρτιση, οι συμμετέχοντες ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.