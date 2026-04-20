Μαθητές εκφράζονται μέσα από την ποίηση στα Φάρσαλα

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ), θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00π.μ. την εκδήλωση «Ζωή Χωρίς Φίλτρο: Όταν η τέχνη αποκαλύπτει» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 31 Μαρτίου, η οποία θα λάβει χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων.

Η εκδήλωση αποτελεί την ολοκλήρωση της βιωματικής δράσης που πραγματοποιήθηκε στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φαρσάλων και είναι ανοιχτή προς όλους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

– Παρουσίαση της βιωματικής δράσης

– «Έκθεση Ποιημάτων» που οι ίδιοι οι μαθητές δημιούργησαν

– Εισήγηση “Ζωή Χωρίς Φίλτρο: Η Ψηφιακή Ασπίδα Ασφαλείας στην Εποχή των Κοινωνικών Δικτύων” από τον κ. Απόστολο Καψάλη, Ανθυπαστυνόμο της Υ.Δ.Ε.Ε.Λ., σύνδεσμος της Δ/σης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, CybersecurityExpert, MSc

Η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων (Συνεχιζόμενη Δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003312, υλοποιείται από τον Δήμο Φαρσάλων, αφορά στη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ) με Παράρτημα Ρομά, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων

Ισόγειο Δημαρχιακού Καταστήματος, Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 40300, Φάρσαλα

Τηλ.: 24913 50167-168 | e-mail: k.koinotitas@dimosfarsalon.gr

Παράρτημα Ρομά:

Οικισμός Λυόμενων Κατοικιών Ρομά, 3η Πτέρυγα Εργατικών Κατοικιών

Τηλ.: 24910 25805, 24913 05022 | e-mail: kkoinothtas_roma@dimosfarsalon.gr