Μαθητές ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ Λάρισας στο Οικονομικό Επιμελητήριο

Ο Πρόεδρος της ΤΔ του 7ου ΠΤ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Ηλίας Κοτσιμπογεώργος και τα στελέχη της υπηρεσίας του ΟΕΕ, Νικόλαος Δεδούσης και Χρήστος Μπατρακούλης, υποδέχθηκαν την προηγούμενη Πέμπτη 22/1/2025, στα γραφεία του 7ου ΠΤ ΟΕΕ στη Λάρισα, 30 μαθητές ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ Λάρισας ειδικότητας Υπαλλήλων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδεία της Προϊσταμένης Ειδικότητας Υ.Δ.Ο.Υ. ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ Λάρισας, Δρ. Κωνσταντίας Δάλλα και της καθηγήτριας Σοφίας Κατσιάνα.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες σταδιοδρομίας στον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα, μετά το πέρας των σπουδών τους, αλλά και για την συμβολή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία μας.

Η Διοίκηση του 7ο ΠΤ ΟΕΕ συγχαίρει την Οικονομολόγο, μέλος του ΟΕΕ, Δρ. Κωνσταντία Δάλλα για την πρωτοβουλία της, καθώς η σωστή αγωγή και η έγκαιρη ενημέρωση είναι κρίσιμης σημασίας, στην προσπάθεια των μαθητών να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και να βρουν τις θέσεις που τους αξίζουν στην κοινωνία, αλλά και στην αγορά εργασίας.