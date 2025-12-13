Μαθητές στόλισαν την “Ειρεσιώνη” στα Φάρσαλα

Το έθιμο της κλασσικής αρχαιότητας «Ειρεσιώνη» αναβίωσε χθες Παρασκευή στον χώρο της Αρχαιολογικής Συλλογής στα Φάρσαλα, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φαρσάλων.

Η «Ειρεσιώνη», ήταν το «χριστουγεννιάτικο δέντρο της αρχαιότητας» στην κλασσική Αθήνα.

Μαθητές της πρώτης τάξης 3ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων στόλισαν την «Ειρεσιώνη», ενώ παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αρχαιολογικής Συλλογής με τη συνδρομή της ειδικής συνεργάτιδας του Δημάρχου Φαρσάλων, Πολιτισμολόγου κ. Άννας Φλωρά.