Μαθητές του Γυμνασίου Νίκαιας ενημερώθηκαν για τις Στρατιωτικές Σχολές

Οι μαθητές του Γυμνασίου Νίκαιας, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την επαγγελματική σταδιοδρομία στις Στρατιωτικές Σχολές του Στρατού Ξηράς, και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους της 1ης Στρατιάς, της 1ης ΤΑΞΑΣ, και της 110 Πτέρυγα μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, σχετικά με τη φοίτηση, τις προοπτικές και τις απαιτήσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), της Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), τη Σχολή Ικάρων (ΣΙ) και τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).

Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και στοχεύει στη βέλτιστη επαγγελματική επιλογή των μαθητών του Σχολείου.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Νίκαιας, ευχαριστούν θερμά τους εκπροσώπους του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας, για την παρουσία τους και την ενημέρωση που παρείχαν στους μαθητές.